Кубок Стэнли, «Тампа» — «Айлендерс»: расписание и результаты матчей серии 1/2 финала
20:00
В одном из полуфиналов плей-офф НХЛ — повторение решающей серии Восточной конференции сезона-2019/20: чемпион «Тампа» против «Айлендерс».
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 0-0
Первый матч — 13 июня, 22.00 (мск).
Второй матч — 16 июня, 3.00 (мск).
Третий матч — 18 июня, 3.00 (мск).
Четвертый матч — 20 июня, 3.00 (мск).
Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, 22, 24 и 26 июня.
В другом полуфинале играют «Вегас» и «Монреаль».
Трансляции всех матчей плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
Сетка и пары плей-офф, расписание и результаты матчей Кубка Стэнли-2021 — на этой странице.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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