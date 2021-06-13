В одном из полуфиналов плей-офф НХЛ — повторение решающей серии Восточной конференции сезона-2019/20: чемпион «Тампа» против «Айлендерс».

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 0-0

Первый матч — 13 июня, 22.00 (мск).

Второй матч — 16 июня, 3.00 (мск).

Третий матч — 18 июня, 3.00 (мск).

Четвертый матч — 20 июня, 3.00 (мск).

Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, 22, 24 и 26 июня.

В другом полуфинале играют «Вегас» и «Монреаль».

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