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Кубок Стэнли, «Тампа» — «Айлендерс»: расписание и результаты матчей серии 1/2 финала

20:00
«Тампа» — действующий чемпион. Фото USA Today Sports
«Тампа» — действующий чемпион. Фото USA Today Sports
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В одном из полуфиналов плей-офф НХЛ — повторение решающей серии Восточной конференции сезона-2019/20: чемпион «Тампа» против «Айлендерс».

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 0-0

Первый матч — 13 июня, 22.00 (мск).

Второй матч — 16 июня, 3.00 (мск).

Третий матч — 18 июня, 3.00 (мск).

Четвертый матч — 20 июня, 3.00 (мск).

Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, 22, 24 и 26 июня.

В другом полуфинале играют «Вегас» и «Монреаль».

Трансляции всех матчей плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Сетка и пары плей-офф, расписание и результаты матчей Кубка Стэнли-2021 — на этой странице.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей