Американский журналист назвал главную причину антирекордной серии Овечкина
Американский журналист ESPN Грег Вышински прокомментировал антирекордную серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. 38-летний россиянин не может забить на протяжении 13 матчей.
«Возраст — это не просто число, когда дело касается таких игроков, и на самом деле даже может поймать Русскую Машину. Ты упомянул броски. Теперь мы должны сказать, что его попытки бросков, его голевые шансы, шансы на гол с высокой опасностью на 60 минут игры в формате «5 на 5» — все эти показатели, согласно Natural Stat Trick, выше, чем были в прошлом сезоне. Так что он по-прежнему бросает, все еще совершает попытки бросков. Показатель, который не стал выше, — это процент реализации. Он составляет 11,11 при игре «5 на 5» — это его самый низкий показатель с сезона-2016/17», — сказал Вышински в эфире YouTube-канала NHL on ESPN.
Также журналист отметил, что возможно на Овечкина давит гонка «за одним из самых прославленных рекордов в истории профессионального спорта».
«В какой-то момент нам придется обсудить слона в комнате — удачу и то, насколько ее отсутствие может плохо сказываться на парне, который традиционно был игроком с одним из лучших бросков, с великолепным процентом реализации, может быть, за всю историю. Что-то пошло не так...» — сказал Вышински.
Последний раз в сезоне-2023/24 Овечкин забивал 19 ноября в матче с «Коламбусом» (4:3). На данный момент на счету россиянина 17 (5+12) очков в 28 матчах и показатель полезности «-3».
В списке лучших снайперов НХЛ всех времен капитан «Кэпиталз» с 827 голами уступает рекордсмену Уэйну Гретцки (894).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|29
|21
|8
|43
|2
|Филадельфия
|30
|17
|13
|37
|3
|Айлендерс
|30
|14
|16
|36
|4
|Каролина
|31
|16
|15
|35
|5
|Вашингтон
|28
|15
|13
|34
|6
|Нью-Джерси
|29
|16
|13
|33
|7
|Питтсбург
|30
|14
|16
|31
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|29
|19
|10
|43
|2
|Торонто
|28
|16
|12
|38
|3
|Флорида
|30
|18
|12
|38
|4
|Детройт
|31
|15
|16
|34
|5
|Тампа-Бэй
|32
|14
|18
|33
|6
|Монреаль
|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|32
|13
|19
|29
|8
|Оттава
|26
|11
|15
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|31
|19
|12
|40
|2
|Виннипег
|30
|18
|12
|39
|3
|Даллас
|29
|17
|12
|38
|4
|Нэшвилл
|31
|18
|13
|36
|5
|Аризона
|30
|15
|15
|32
|6
|Сент-Луис
|30
|15
|15
|31
|7
|Миннесота
|29
|12
|17
|28
|8
|Чикаго
|30
|9
|21
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|47
|2
|Ванкувер
|32
|21
|11
|44
|3
|Лос-Анджелес
|27
|17
|10
|38
|4
|Калгари
|31
|12
|19
|29
|5
|Сиэтл
|32
|10
|22
|28
|6
|Эдмонтон
|28
|13
|15
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|31
|9
|22
|21
|19.12
|03:00
|
Питтсбург – Миннесота
|4 : 3
|19.12
|03:00
|
Детройт – Анахайм
|3 : 4
|19.12
|03:30
|
Виннипег – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|19.12
|04:00
|
Даллас – Сиэтл
|- : -
|19.12
|05:30
|
Калгари – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|31
|52
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|31
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|32
|44
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|32
|23
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|31
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Мартин Джонс
Торонто
|3
|1.85
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93