Американский журналист назвал главную причину антирекордной серии Овечкина

Американский журналист ESPN Грег Вышински прокомментировал антирекордную серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. 38-летний россиянин не может забить на протяжении 13 матчей.

«Возраст — это не просто число, когда дело касается таких игроков, и на самом деле даже может поймать Русскую Машину. Ты упомянул броски. Теперь мы должны сказать, что его попытки бросков, его голевые шансы, шансы на гол с высокой опасностью на 60 минут игры в формате «5 на 5» — все эти показатели, согласно Natural Stat Trick, выше, чем были в прошлом сезоне. Так что он по-прежнему бросает, все еще совершает попытки бросков. Показатель, который не стал выше, — это процент реализации. Он составляет 11,11 при игре «5 на 5» — это его самый низкий показатель с сезона-2016/17», — сказал Вышински в эфире YouTube-канала NHL on ESPN.

Также журналист отметил, что возможно на Овечкина давит гонка «за одним из самых прославленных рекордов в истории профессионального спорта».

«В какой-то момент нам придется обсудить слона в комнате — удачу и то, насколько ее отсутствие может плохо сказываться на парне, который традиционно был игроком с одним из лучших бросков, с великолепным процентом реализации, может быть, за всю историю. Что-то пошло не так...» — сказал Вышински.

Последний раз в сезоне-2023/24 Овечкин забивал 19 ноября в матче с «Коламбусом» (4:3). На данный момент на счету россиянина 17 (5+12) очков в 28 матчах и показатель полезности «-3».

В списке лучших снайперов НХЛ всех времен капитан «Кэпиталз» с 827 голами уступает рекордсмену Уэйну Гретцки (894).