«Виннипег» в овертайме уступил «Монреалю», у Наместникова результативный пас
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Монреалю» со счетом 2:3.
В составе «Джетс» отличились Габриэль Виларди и Кол Перфетти, Владислав Наместников сделал результативную передачу. У «Канадиенс» шайбы забросили Джош Андерсон, Кристиан Дворак и Джастин Бэррон.
После этого матча «Виннипег» с 39 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Монреаль» с 32 очками — на 12-й строчке «Востока».
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Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Андерсон — 4 (Мэтисон, Эванс), 24:57 — 0:1. Дворак — 3 (бол., Андерсон, Галлахер), 35:04 — 0:2. Виларди — 5 (Моррисси, Элерс), 39:04 — 1:2. Перфетти — 10 (Наместников, Диллон), 52:24 — 2:2. Бэррон — 6 (бол., Кофилд, Сузуки), 61:09 — 2:3.
Вратари: Хеллибак — Аллен.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (6+11+15+0) — 26 (5+14+5+2).
Наши: Наместников (13.50/1/+1) — -.
19 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 13363 зрителя.
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|19
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|40
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|17
|12
|38
|4
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|18
|13
|36
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|15
|15
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|12
|17
|28
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|9
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|И
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|О
|1
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|32
|21
|11
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|21
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|44
|3
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|4
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|31
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|6
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|13
|15
|27
|7
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|24
|8
|Сан-Хосе
|31
|9
|22
|21
|19.12
|03:00
|
Питтсбург – Миннесота
|4 : 3
|19.12
|03:00
|
Детройт – Анахайм
|3 : 4
|19.12
|03:30
|
Виннипег – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|19.12
|04:00
|
Даллас – Сиэтл
|- : -
|19.12
|05:30
|
Калгари – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|31
|52
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|31
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|32
|44
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|32
|23
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|31
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Мартин Джонс
Торонто
|3
|1.85
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93