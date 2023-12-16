В «Вашингтоне» высказались об безголевой серии Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал антирекордную серию российского нападающего Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Он получает хорошие шансы и свободное пространство. Он чувствует себя так же уверенно, как и всегда, и знает, что это лишь вопрос времени, когда некоторые из этих шансов начнут приносить пользу. Необходимо сосредоточиться на процессе. Сосредоточиться на том, чтобы пробраться в свободные места. Сосредоточиться на сменах в зоне защиты, лучше справляться с обработкой шайбы, и я думаю, он это знает. Он знает, что его возможности и броски в конечном итоге начнут приносить пользу. И я думаю, что, как только оно произойдет, по мнению Макмайкла, это может привести к снежному кому», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Овечкин впервые в карьере не забил в 11 матчах НХЛ подряд. Последнюю шайбу российский игрок забросил 19 ноября в игре с «Коламбусом».

В сезоне-2023/24 капитан «Кэпиталз» сыграл 26 матчей, в которых набрал (5+11) 16 очков.