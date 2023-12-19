«Анахайм» на выезде обыграл «Детройт», Минтюков забил гол

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Детройт» со счетом 4:3.

В составе «Дакс» отличились Радко Гудас, Павео Минтюков, Адам Хендрик и Трой Терри. У «Ред Уингз» шайбы забросили Джефф Питри и Алекс Дебринкэт, оформивший дубль.

После этого матча «Анахайм» с 24 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Детройт» с 34 очками — на девятой строчке «Востока».