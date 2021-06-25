В молодежке ЦСКА требуют пройти вакцинацию. Отказников могут не допустить до тренировок

По данным «СЭ», в клубе МХЛ «Красная Армия» от хоккеистов, игроков и администраторов требуют пройти вакцинацию от коронавируса до 1 июля. В случае отказа возможно отстранение от работы и недопуск к тренировкам.

Если спортсмен без вакцины заболеет ковидом, то лишится зарплаты на весь период болезни. Послабление сделано для хоккеистов, которым еще не исполнилось 18 лет.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 409 088 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 132 064 летальных исхода, выздоровели 4 929 639 человек. В Москве на 25 июня — 7 916 новых случаев.

Ранее, 16 июня, глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих граждан столицы. Она коснется работников сферы услуг, транспорта, торговли, общепита, ЖКХ, МФЦ, образования и других отраслей.