«Локо» — СКА-1946: расписание матчей серии и где смотреть трансляции финала МХЛ
Финальная серия Кубка Харламова между «Локо» и «СКА-1946» стартует 17 апреля в Ярославле. Так как ярославский «Локомотив» сыграет в финале Кубка Гагарина, было принято решение развести игры МХЛ по дням с матчами КХЛ. Таким образом, по четным числам пройдут встречи Кубка Гагарина, а по нечетным — Кубка Харламова. «СЭ» публикует расписание финала плей-офф МХЛ. Время начала — московское.
Расписание финала Кубка Харламова сезона 2023/2024
17 апреля, среда
18.30. «Локо» — СКА-1946 — в Ярославле
19 апреля, пятница
18.30. «Локо» — СКА-1946 — в Ярославле
21 апреля, воскресенье
17.00. СКА-1946 — «Локо» в Санкт-Петербурге
23 апреля, вторник
19.00. СКА-1946 — «Локо» в Санкт-Петербурге
Дополнительные матчи (если понадобятся):
25 апреля, четверг
18.30. «Локо» — СКА-1946 — в Ярославле
27 апреля, суббота
19.00. СКА-1946 — «Локо» в Санкт-Петербурге
29 апреля, понедельник
13.00. «Локо» — СКА-1946 — в Ярославле
Смотреть встречи Кубка Харламова можно на телеканалах КХЛ ТВ, «КХЛ Prime» и сайте mhl.khl.ru. Также матчи плей-офф МХЛ доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск».