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Вратарь Мурашов: «Чтение книг — тренд среди молодежи»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Голкипер ярославского «Локомотива» Сергей Мурашов в интервью «СЭ» рассказал о любви к литературе.

— Меня зацепило, что вы, отвечая на вопрос, использовали цитату из книги. Как вы пришли к постоянному чтению?

— Искал что-то для себя, что поможет отдыхать от хоккея, игр, тренировок. Нашел это в книгах. Во время сезона читаю в основном научную фантастику. Нравится погружаться в иные миры, отвлекаться от реальности. Сейчас сезон прошел, есть несколько книг, которые хочется прочитать в отпуске. Одна из них — «Зеленый свет».

— В сезоне хватает времени на книги?

— Конечно. Чтению можно уделить 30 минут или час. Можно почитать перед сном или в самолете, в автобусе. Было бы желание — возможность всегда найдется.

— В «Локо» много любителей литературы? Чтение — тренд среди молодежи?

— Мне кажется, да. С некоторыми ребятами мы обменивались мнениями о разных книгах, рекомендовали что-то друг другу. Может быть, с теми, кто не читает, ты в команде общаешься меньше. Тебя тянет к тем, что больше читает. Думаю, такой тренд есть. Молодежь сейчас читает больше. Мы свободны в выборе, нет обязательной программы, как в школе. Каждый сам ищет книги, к которым лежит душа.

— Это еще и этап взросления личности.

— У каждого человека по-своему. Я бы не сказал, что книга сделает из тебя личность. Понимание книги сделает человека личностью. Чтение ради чтения — это неправильно. Надо делать то, что тебе нравится и приносит пользу.

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Хоккей
ХК Локо
ХК Локомотив (Ярославль)
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