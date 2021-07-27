В МХЛ выступят новые команды из Перми и Ярославля

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона в МХЛ. В нем примут участие 34 команды, разделенные на две конференции, сообщает официальный сайт лиги.

В новом сезоне лигу пополнили два клуба. «Локо-76» из Ярославля, входящий в структуру «Локомотива». Команда станет вторым представителем системы ярославского клуба. В число участников вернется пермский «Молот», который уже выступал в МХЛ в сезонах 2012/2013 (под названием «Октан») и 2013/2014. Обе команды будут выступать на Востоке.

Все 32 участника МХЛ сезона-2020/21 выступят в текущем чемпионате. В обеих конференциях будет играть по 17 команд.