Тренер молодежного «Спартака» Барков: «Мы привыкли играть без лидеров, выступающих в КХЛ»

Главный тренер молодежного «Спартака» Александр Барков рассказал о проблемах, с которыми сталкивается команда.

«Мы весь сезон играем то с лидерами, то без. Наши ребята, которые в обойме «Спартака», играют то там, то здесь. И всегда, когда есть возможность, они с удовольствием приходят к нам, играют за молодежную команду», — приводит слова Баркова ТАСС.

12 марта в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Харламова «Спартак» обыграл «Академию Михайлова» со счетом 3:2. Благодаря этой победе красно-белые прошли в следующую стадию плей-офф.