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Горбенко: «Матчи с «Ермаком» получились достаточно тяжелыми для «Юнисон-Москва»

Алина Савинова
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Главный тренер хоккейного клуба «Юнисон-Москва» Игорь Горбенко подвел итоги первых двух матчей четвертьфинальной серии Кубка Регионов с «Ермаком», которые завершились победой его команды.

«Две домашних игры с «Ермаком» получились достаточно тяжелыми для нас. Хорошо, что мы в них победили. Второй матч получился нерезультативным, потому что у нас не было остроты. Будем ее искать. Тяжело взламывать организованную оборону, но нужно находить пути решения ситуации. Нужно забивать больше голов. Все дело в психологии. Плей-офф давит на ребят, нужно выигрывать три матча. Ничего, они переборют себя. Парни могут забивать голы, мы постараемся направить их в правильном направлении», — приводит «РБ Спорт» слова Горбенко.

Третий матч серии между «Юнисон-Москва» и «Ермаком» состоится 29 марта в Ангарске. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
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