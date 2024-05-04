Голкипер «Локо» Сергей Мурашов в интервью «СЭ» высказался о поражении в финале Кубка Харламова от «СКА-1946» (1-4).

— Быстро отошли от поражения в финале Кубка Харламова от «СКА-1946»? Что не получилось в серии с армейцами?

— Достаточно быстро. На следующий день еще старался избегать каких-то мыслей, а потом переключился и отпустил ситуацию. Отдохнул, выспался. Не могу сказать конкретно, что получилось, а что нет. Еще не брался за анализ. В любом случае это отличный опыт. Это было понятно сразу после финальной игры. Раз мы проиграли, то это поражение должно чему-то научить.

— Обидно, что Last Dance в МХЛ получился серебряным, а не золотым?

— Конечно, хотелось уйти из МХЛ, хлопнув дверью. Мне не обидно, нет. Хочется, чтобы этот смазанный Last Dance стал для меня хорошим уроком и только помог в будущем.

— Вы много говорите про опыт и полученные уроки. Неужели корите себя за финал? «Локо» проиграл точно не из-за вратаря.

— Мы в раздевалке сказали с парнями: претензий ни к кому нет. Крайнего искать мы не будем. Проиграла команда, но закрывать глаза на свою игру и отмахиваться, что это командный результат, будет неправильно. Каждый должен сделать выводы, чтобы стать лучше. Я — не исключение. Мне это самому интересно. Любое поражение — урок. Хочу, чтобы он помог мне в будущем.