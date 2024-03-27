Тренер «СКА-1946» рассказал, что следит за матчами НХЛ для профессионального роста

Главный тренер клуба МХЛ «СКА-1946» Герман Титов заявил, что старается следить за матчами НХЛ, чтобы расти как специалист.

«Периодически смотрю НХЛ, потому что есть новые веяния, надо смотреть за ними, чтобы расти. Что касается того, за кем из россиян я слежу в НХЛ, то не буду оригинальным. У нас задают тон [Артемий] Панарин, [Никита] Кучеров, [Никита] Задоров после перехода в «Ванкувер» неплохо смотрится. Очень много драфтов взяли в «Калгари». [Дмитрий] Воронков начал в «Коламбусе» не очень, а сейчас здорово играет», — приводит слова Титова ТАСС.

Под руководством Титова «СКА-1946» обыграл «Спартак» в трех матчах четвертьфинальной серии плей-офф МХЛ. В полуфинале петербуржцы сыграют с «Белыми медведями».