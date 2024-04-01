МХЛ: расписание матчей 1/2 финала и где смотреть трансляции серий плей-офф
МХЛ опубликовала расписание игр 1/2 финала Кубка Харламова
В понедельник, 1 апреля стартовал полуфинал плей-офф МХЛ, где сыграют «Локо», «Чайка», СКА-1946 и «Белые Медведи». Публикуем расписание 1/2 финала Кубка Харламова. Время начала — московское.
Расписание 1/2 финала плей-офф МХЛ
1 апреля, понедельник
18.30. «Локо» — «Чайка»
19.00. СКА-1946 — «Белые Медведи»
2 апреля, вторник
19.00. СКА-1946 — «Белые Медведи»
4 апреля, четверг
18.30. «Чайка» — «Локо»
5 апреля, пятница
15.00. «Белые Медведи» — СКА-1946
18.30. «Чайка» — «Локо»
6 апреля, суббота
12.00. «Белые Медведи» — СКА-1946
Следить за играми плей-офф МХЛ можно на телеканалах КХЛ ТВ, «КХЛ Prime» и сайте mhl.khl.ru в разделе трансляций. Также матчи Кубка Харламова доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск».
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26 дек 2023 10:45
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