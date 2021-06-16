Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих граждан
12:12
Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60 процентов работающих, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
Причиной принудительной вакцинации стало ухудшение положения с заболеваемостью коронавирусом в столице с 6 июня. Срок выполнения постановления — 15 августа, к этой дате работники должны получить второй компонент вакцины.
На данный момент в Москве 1 253 894 случаев заражения коронавируса, 21 125 человек погибло, 1 102 979 выздоровело.
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