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«СКА-1946» одержал четвертую победу над «Локо» и выиграл Кубок Харламова

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«СКА-1946» на выезде обыграл «Локо» в пятом матче финальной серии МХЛ — 2:1.

Победу армейцам принесли заброшенные шайбы Григория Осипова и Ивана Выдренкова. За ярославцев отличился Ярослав Лабуткин.

Красно-синие одержали победу в серии со счетом 4-1 и стали обладателями Кубка Харламова. Петербуржцы завоевали трофей во второй раз в своей истории.

Лидером по числу побед в МХЛ является «Локо». На счету команды из Ярославля 3 титула.

Хоккей
ХК Локо
ХК СКА-1946
МХЛ
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