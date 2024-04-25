«СКА-1946» одержал четвертую победу над «Локо» и выиграл Кубок Харламова

«СКА-1946» на выезде обыграл «Локо» в пятом матче финальной серии МХЛ — 2:1.

Победу армейцам принесли заброшенные шайбы Григория Осипова и Ивана Выдренкова. За ярославцев отличился Ярослав Лабуткин.

Красно-синие одержали победу в серии со счетом 4-1 и стали обладателями Кубка Харламова. Петербуржцы завоевали трофей во второй раз в своей истории.

Лидером по числу побед в МХЛ является «Локо». На счету команды из Ярославля 3 титула.