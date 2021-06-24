СКА-1946 объявил тренерский штаб на следующий сезон
21:50
СКА-1946 на официальном сайте объявил тренерский штаб на сезон-2021/22.
Главным тренером назначен Дмитрий Вершинин, которому будут помогать Владимир Потапов, Антон Кадейкин, Андрей Киселев. С вратарями будет работать Андрей Комиссаров. Тренер по физической подготовке — Илья Гребенников.
Владимир Потапов будет отвечать за работу с нападающими, а Андрей Киселев — с защитниками.
Дополнительная информация:
https://1946.ska.ru/news/view/trienierskii-shtab-ska-1946-v-siezonie-2021-22/
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