СКА-1946 объявил тренерский штаб на следующий сезон

СКА-1946 на официальном сайте объявил тренерский штаб на сезон-2021/22.

Главным тренером назначен Дмитрий Вершинин, которому будут помогать Владимир Потапов, Антон Кадейкин, Андрей Киселев. С вратарями будет работать Андрей Комиссаров. Тренер по физической подготовке — Илья Гребенников.

Владимир Потапов будет отвечать за работу с нападающими, а Андрей Киселев — с защитниками.