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СКА-1946 объявил тренерский штаб на следующий сезон

21:50
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СКА-1946 на официальном сайте объявил тренерский штаб на сезон-2021/22.

Главным тренером назначен Дмитрий Вершинин, которому будут помогать Владимир Потапов, Антон Кадейкин, Андрей Киселев. С вратарями будет работать Андрей Комиссаров. Тренер по физической подготовке — Илья Гребенников.

Владимир Потапов будет отвечать за работу с нападающими, а Андрей Киселев — с защитниками.

Дополнительная информация:

https://1946.ska.ru/news/view/trienierskii-shtab-ska-1946-v-siezonie-2021-22/

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