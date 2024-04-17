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Сегодня, 13:01

Гуськов заявил, что датами финальной серии МХЛ сработала профессионально

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов рассказал, почему даты решающей серии были объявлены позже.

«Даты финальных серий МХЛ и КХЛ были известны до начала сезона и разведены по разным дням. К сожалению, в марте произошла трагедия, которая затронула все лиги и повлияла на календарь. Мы проработали сценарий, оповестили все клубы, они изначально были в курсе раскладов. Лига сработала профессионально. Я рад, что у нас получилось развести эти два больших события. Благодаря этому болельщики каждый день смогут наблюдать финальные матчи двух лиг», — цитирует Гуськова сайт МХЛ.

МХЛ: расписание матчей 1/2 финала и где смотреть трансляции серий плей-офф.

Источник: https://mhl.khl.ru/news/20080/1051334/
Александр Гуськов
МХЛ
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