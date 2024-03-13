Форвард молодежного «Спартака» Варюшкин: «Опыт, который я получил в КХЛ, помогает мне в МХЛ»

Нападающий молодежного «Спартака» Егор Варюшкин рассказал об опыте, который он получил во время игры в КХЛ.

«Опыт очень сильно помогает, ты чувствуешь себя уверенно на льду, больше готов к силовой борьбе, контакту. Ты ездишь в другие команды системы, потом приезжаешь в молодежку и передаешь опыт ребятам. Это очень помогает, и каждый рад играть за все команды системы», — приводит слова Варюшкина ТАСС.

В текущем сезоне КХЛ 19-летний Варюшкин сыграл 2 матча, в которых набрал 1 (1+0) очко.

12 марта в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Харламова «Спартак» обыграл «Академию Михайлова» со счетом 3:2. Благодаря этой победе красно-белые прошли в следующую стадию плей-офф.