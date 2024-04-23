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Фаворит драфта-2024 НХЛ Демидов получил травму в матче финала МХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов получил повреждение в первом периоде четвертого матча финальной серии Кубка Харламова с ярославским «Локо».

После столкновения с соперником 18-летний хоккеист упал, быстро поднялся со льда и, прихрамывая, отправился на скамейку. Через некоторое время Демидов в сопровождении командного врача ушел в раздевалку.

Демидов — лучший бомбардир плей-офф МХЛ. В 16 матчах форвард набрал 28 (11+17) очков. Иван — один из фаворитов ближайшего драфта НХЛ. В мартовской версии издания ESPN нападающий армейцев занял второе место после канадца Маклина Селебрини.

Хоккей
НХЛ
ХК СКА-1946
Иван Демидов
МХЛ
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СКА-1946 — «Локо»: смотреть трансляцию финала плей-офф МХЛ

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