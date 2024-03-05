Восемь хоккеистов «Витязя» сыграют в плей-офф НМХЛ за «Юнисон»

Восемь игроков подмосковного «Витязя» возрастом до 21 года будут выступать за «Юнисон-Москва» в плей-офф НМХЛ.

Это защитники Ярослав Бусыгин, Даниил Малоросиянов, Кирилл Васильев, Давид Швангирадзе, нападающие Никита Алмазов, Станислав Яровой, Иван Детков и Илья Ануфриев. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному между клубами в декабре 2023 года.

«Витязь» не пробился в плей-офф КХЛ, заняв 11-е место в Западной конференции, так же, как и его молодежная команда «Русские Витязи», выступающая в МХЛ, занявшая третье место в Серебряном дивизионе.

Первые два матча плей-офф ХК «Юнисон-Москва» пройдут в Балашихе 9 и 10 марта против команды из Петербурга «Динамо-576».