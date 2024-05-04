Вратарь Мурашов: «Тяжело сказать, перерос я МХЛ или нет»

Голкипер системы ярославского «Локомотива» Сергей Мурашов в интервью «СЭ» прокомментировал свою игру в МХЛ.

— Второй сезон мне кажется, что вы переросли МХЛ. Замечаете это за собой?

— Тяжело сказать, перерос я МХЛ или нет. Это постоянный процесс совершенствования. В этом сезоне что-то давалось лучше, что-то хуже, чем в прошлом. Посмотрим, как все сложится в будущем. МХЛ меня многому научила. Я выпускник этой лиги и уже точно не сыграю в ней.

— Чему вас научила МХЛ? Больше дело в технике или ментальном развитии?

— Техническая часть постоянна и монотонна. Ее можно улучшать всегда, независимо от уровня игры и возраста. Скорее я развивался ментально. Я повзрослел, подготовился ко взрослому хоккею и требованиям. Время в МХЛ — хорошая репетиция перед шагом во взрослую жизнь.