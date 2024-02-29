РУСАДА дисквалифицировала игроков клуба «Толпар» на один год

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал игроков уфимского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар» на один год, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУСАДА.

«Срок дисквалификации для всех спортсменов составил один год начиная с 29 февраля 2024 года с зачетом срока временного отстранения. У одного игрока срок временного отстранения начался 13 марта 2023 года, второго — 28 марта 2023 года, у остальных спортсменов с 6 апреля 2023 года. РАА «РУСАДА» обсудит возможность обжалования данных санкций после получения решений в полном объеме», — заявили в пресс-службе.

В январе стало известно, что мельдоний был обнаружен в организме 37 хоккеистов «Толпара».

В апреле прошлого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний.

Позже пойманные на допинге игроки обвинили в случившемся тренера по физподготовке Игоря Загредтинова. По словам спортсменов, специалист угрожал им проблемами с карьерой в ответ на отказ принимать неизвестные препараты.