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Допинг

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РУСАДА дисквалифицировала игроков клуба «Толпар» на один год

Виктория Кравченко
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Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал игроков уфимского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар» на один год, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУСАДА.

«Срок дисквалификации для всех спортсменов составил один год начиная с 29 февраля 2024 года с зачетом срока временного отстранения. У одного игрока срок временного отстранения начался 13 марта 2023 года, второго — 28 марта 2023 года, у остальных спортсменов с 6 апреля 2023 года. РАА «РУСАДА» обсудит возможность обжалования данных санкций после получения решений в полном объеме», — заявили в пресс-службе.

В январе стало известно, что мельдоний был обнаружен в организме 37 хоккеистов «Толпара».

В апреле прошлого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний.

Позже пойманные на допинге игроки обвинили в случившемся тренера по физподготовке Игоря Загредтинова. По словам спортсменов, специалист угрожал им проблемами с карьерой в ответ на отказ принимать неизвестные препараты.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240229/khokkey-1930329422.html?in=l
ХК Толпар
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