Двойные стандарты наводят на дурные мысли. Вратарь ЦСКА показал в финале неприличный жест — КХЛ его никак не наказала
Неожиданно разлетевшееся по телеграм-каналам видео расшевелило спокойное инфополе финала Кубка Гагарина. Технические камеры арены «Металлург» запечатлели, как вратарь ЦСКА Иван Федотов после второго матча показывает неприличный жест кому-то из хоккеистов (или тренеров) «Магнитки». В другом случае «Металлург» можно было пожурить за стукачество. Слить журналистам видео с доступных только клубным сотрудникам камер — мелкая шалость в сравнении с выходками бывшего генменеджера уральцев Геннадия Величкина, который задерживал пражский «Лев» в самолете, или страстей финала-2012 между московским «Динамо» и «Авангардом». Но как известно, на войне (а на хоккейном языке — в плей-офф) все средства хороши.
СДК рассмотрел обращение «Металлурга» и не стал наказывать Федотова. Ни дисквалификации, ни денежного штрафа. «На основании представленных материалов принято решение не накладывать на вратаря ЦСКА Ивана Федотова наказание, предусмотренное статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении на сайте лиги. К действиям Федотова подходит пункт 1.32 данной статьи: «Использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к Судье или любому лицу». В качестве санкций регламент предлагает дисквалификацию от 1 до 3 матчей и штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Федотов отделался легким испугом. В то время как другие игроки в разные годы получали от лиги наказания за подобные провинности. С первого сезона КХЛ выписывала серьезные штрафы за непристойные жесты. Страдали в том числе и звезды — например, Максим Сушинский. Нападающий СКА получил пятиматчевую дисквалификацию за странный жест своему приятелю — вратарю «Северстали» Александру Вьюхину. Форвард редко забивал давнему другу — но в той игре голкипер пропустил от Сушинского. Максим обрадовался голу так сильно, что изобразил «лыжника».
— Тот жест предназначался только Вьюхину, а не кому-то другому. Судья неправильно понял мою пантомиму. Можно было, например, понять, что я рассказывал Александру, как команда ездила в Италию и там каталась на лыжах, — оправдывался Сушинский.
Амбассадор харизмы и бунтарства на тренерском мостике Андрей Назаров отличился в сезоне-2013/14, когда руководил «Барысом». Это сейчас, в «Сочи», специалист переосмыслил прошлое и стал спокойнее. Восемь лет назад Назарова нередко захватывали эмоции — так произошло в матче с «Адмиралом». Тренер, не стесняясь, оценивал работу судей, показывая непристойные жесты арбитрам и в сторону трибун. Дисквалификация на шесть игр и денежный штраф — логичное следствие изобретательности коуча казахстанцев.
За глупости «приветы» от КХЛ прилетали не только игрокам и тренерам, но и членам персонала. За жест Эффенберга в адрес форварда минского «Динамо» Тима Стэплтона, который радовался голу, проезжая мимо скамейки соперника, массажиста московского «Динамо» Сергея Уланова, находившегося на лавке, отстранили на два матча и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Аналогичным санкциям подвергся массажист «Медвешчака» Дарио Гргич — только сотрудник загребского клуба показал неприличный жест новосибирским зрителям.
В прошлом плей-офф СДК дисквалифицировал форварда «Локомотива» Николая Коваленко на одну игру, изобразившего акт фелляции в матче с «Йокеритом». Дурной поступок обошелся форварду не только пропуском следующей игры, но и денежным штрафом. Невольно напрашивается параллель с Иваном Федотовым — оба хоккеиста призывали соперников к похожим действиям, не так ли?
По-спортивному поддерживаю решение СДК оставить основного вратаря армейцев в игре. Хочется, чтобы две самые крутые команды КХЛ — «Металлург» и ЦСКА — выявили сильнейшего на льду в честной борьбе. Доподлинно неизвестно, чем вызвана подобная реакция Федотова после матча. Провоцировали ли его игроки «Магнитки»? Кричали ли что-то в спину? Вопросы, вопросы. СДК решил не подогревать ситуацию и проигнорировал жалобу уральцев.
Однако любое решение стоит оценивать перспективно и проецировать на будущее. Федотов показал неприличный жест и остался безнаказанным. Получается, СДК недвусмысленно легализовал подобные шалости? Комментарий пресс-службы КХЛ только добавил вопросов. Оказывается, для наложения штрафа отсутствовали веские доказательства — поэтому члены СДК большинством голосов решили помиловать Федотова. Разные трактовки аналогичных нарушений не красят комитет, выступающий за правосудие в лиге. Вратарю ЦСКА поступок оказался простителен, а тот же Коваленко подвергся осуждению. Двойные стандарты наводят на дурные мысли — от чего зависит оценка похожих событий, СДК толком не пояснил. Выводы, как говорится, каждый сделает сам.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|22.04
|19:30
|
ЦСКА – Металлург
|- : -