СДК КХЛ всегда строго карала за такие нарушения, но сейчас не было даже штрафа.

Неожиданно разлетевшееся по телеграм-каналам видео расшевелило спокойное инфополе финала Кубка Гагарина. Технические камеры арены «Металлург» запечатлели, как вратарь ЦСКА Иван Федотов после второго матча показывает неприличный жест кому-то из хоккеистов (или тренеров) «Магнитки». В другом случае «Металлург» можно было пожурить за стукачество. Слить журналистам видео с доступных только клубным сотрудникам камер — мелкая шалость в сравнении с выходками бывшего генменеджера уральцев Геннадия Величкина, который задерживал пражский «Лев» в самолете, или страстей финала-2012 между московским «Динамо» и «Авангардом». Но как известно, на войне (а на хоккейном языке — в плей-офф) все средства хороши.

СДК рассмотрел обращение «Металлурга» и не стал наказывать Федотова. Ни дисквалификации, ни денежного штрафа. «На основании представленных материалов принято решение не накладывать на вратаря ЦСКА Ивана Федотова наказание, предусмотренное статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении на сайте лиги. К действиям Федотова подходит пункт 1.32 данной статьи: «Использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к Судье или любому лицу». В качестве санкций регламент предлагает дисквалификацию от 1 до 3 матчей и штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Федотов отделался легким испугом. В то время как другие игроки в разные годы получали от лиги наказания за подобные провинности. С первого сезона КХЛ выписывала серьезные штрафы за непристойные жесты. Страдали в том числе и звезды — например, Максим Сушинский. Нападающий СКА получил пятиматчевую дисквалификацию за странный жест своему приятелю — вратарю «Северстали» Александру Вьюхину. Форвард редко забивал давнему другу — но в той игре голкипер пропустил от Сушинского. Максим обрадовался голу так сильно, что изобразил «лыжника».

— Тот жест предназначался только Вьюхину, а не кому-то другому. Судья неправильно понял мою пантомиму. Можно было, например, понять, что я рассказывал Александру, как команда ездила в Италию и там каталась на лыжах, — оправдывался Сушинский.

Амбассадор харизмы и бунтарства на тренерском мостике Андрей Назаров отличился в сезоне-2013/14, когда руководил «Барысом». Это сейчас, в «Сочи», специалист переосмыслил прошлое и стал спокойнее. Восемь лет назад Назарова нередко захватывали эмоции — так произошло в матче с «Адмиралом». Тренер, не стесняясь, оценивал работу судей, показывая непристойные жесты арбитрам и в сторону трибун. Дисквалификация на шесть игр и денежный штраф — логичное следствие изобретательности коуча казахстанцев.

За глупости «приветы» от КХЛ прилетали не только игрокам и тренерам, но и членам персонала. За жест Эффенберга в адрес форварда минского «Динамо» Тима Стэплтона, который радовался голу, проезжая мимо скамейки соперника, массажиста московского «Динамо» Сергея Уланова, находившегося на лавке, отстранили на два матча и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Аналогичным санкциям подвергся массажист «Медвешчака» Дарио Гргич — только сотрудник загребского клуба показал неприличный жест новосибирским зрителям.

В прошлом плей-офф СДК дисквалифицировал форварда «Локомотива» Николая Коваленко на одну игру, изобразившего акт фелляции в матче с «Йокеритом». Дурной поступок обошелся форварду не только пропуском следующей игры, но и денежным штрафом. Невольно напрашивается параллель с Иваном Федотовым — оба хоккеиста призывали соперников к похожим действиям, не так ли?

По-спортивному поддерживаю решение СДК оставить основного вратаря армейцев в игре. Хочется, чтобы две самые крутые команды КХЛ — «Металлург» и ЦСКА — выявили сильнейшего на льду в честной борьбе. Доподлинно неизвестно, чем вызвана подобная реакция Федотова после матча. Провоцировали ли его игроки «Магнитки»? Кричали ли что-то в спину? Вопросы, вопросы. СДК решил не подогревать ситуацию и проигнорировал жалобу уральцев.

Однако любое решение стоит оценивать перспективно и проецировать на будущее. Федотов показал неприличный жест и остался безнаказанным. Получается, СДК недвусмысленно легализовал подобные шалости? Комментарий пресс-службы КХЛ только добавил вопросов. Оказывается, для наложения штрафа отсутствовали веские доказательства — поэтому члены СДК большинством голосов решили помиловать Федотова. Разные трактовки аналогичных нарушений не красят комитет, выступающий за правосудие в лиге. Вратарю ЦСКА поступок оказался простителен, а тот же Коваленко подвергся осуждению. Двойные стандарты наводят на дурные мысли — от чего зависит оценка похожих событий, СДК толком не пояснил. Выводы, как говорится, каждый сделает сам.