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Двойные стандарты наводят на дурные мысли. Вратарь ЦСКА показал в финале неприличный жест — КХЛ его никак не наказала

КХЛ не стала наказывать вратаря ЦСКА Ивана Федотова за неприличный жест
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Федотов.
Фото photo.khl.ru
СДК КХЛ всегда строго карала за такие нарушения, но сейчас не было даже штрафа.

Неожиданно разлетевшееся по телеграм-каналам видео расшевелило спокойное инфополе финала Кубка Гагарина. Технические камеры арены «Металлург» запечатлели, как вратарь ЦСКА Иван Федотов после второго матча показывает неприличный жест кому-то из хоккеистов (или тренеров) «Магнитки». В другом случае «Металлург» можно было пожурить за стукачество. Слить журналистам видео с доступных только клубным сотрудникам камер — мелкая шалость в сравнении с выходками бывшего генменеджера уральцев Геннадия Величкина, который задерживал пражский «Лев» в самолете, или страстей финала-2012 между московским «Динамо» и «Авангардом». Но как известно, на войне (а на хоккейном языке — в плей-офф) все средства хороши.

СДК рассмотрел обращение «Металлурга» и не стал наказывать Федотова. Ни дисквалификации, ни денежного штрафа. «На основании представленных материалов принято решение не накладывать на вратаря ЦСКА Ивана Федотова наказание, предусмотренное статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении на сайте лиги. К действиям Федотова подходит пункт 1.32 данной статьи: «Использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к Судье или любому лицу». В качестве санкций регламент предлагает дисквалификацию от 1 до 3 матчей и штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Федотов отделался легким испугом. В то время как другие игроки в разные годы получали от лиги наказания за подобные провинности. С первого сезона КХЛ выписывала серьезные штрафы за непристойные жесты. Страдали в том числе и звезды — например, Максим Сушинский. Нападающий СКА получил пятиматчевую дисквалификацию за странный жест своему приятелю — вратарю «Северстали» Александру Вьюхину. Форвард редко забивал давнему другу — но в той игре голкипер пропустил от Сушинского. Максим обрадовался голу так сильно, что изобразил «лыжника».

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— Тот жест предназначался только Вьюхину, а не кому-то другому. Судья неправильно понял мою пантомиму. Можно было, например, понять, что я рассказывал Александру, как команда ездила в Италию и там каталась на лыжах, — оправдывался Сушинский.

Амбассадор харизмы и бунтарства на тренерском мостике Андрей Назаров отличился в сезоне-2013/14, когда руководил «Барысом». Это сейчас, в «Сочи», специалист переосмыслил прошлое и стал спокойнее. Восемь лет назад Назарова нередко захватывали эмоции — так произошло в матче с «Адмиралом». Тренер, не стесняясь, оценивал работу судей, показывая непристойные жесты арбитрам и в сторону трибун. Дисквалификация на шесть игр и денежный штраф — логичное следствие изобретательности коуча казахстанцев.

За глупости «приветы» от КХЛ прилетали не только игрокам и тренерам, но и членам персонала. За жест Эффенберга в адрес форварда минского «Динамо» Тима Стэплтона, который радовался голу, проезжая мимо скамейки соперника, массажиста московского «Динамо» Сергея Уланова, находившегося на лавке, отстранили на два матча и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Аналогичным санкциям подвергся массажист «Медвешчака» Дарио Гргич — только сотрудник загребского клуба показал неприличный жест новосибирским зрителям.

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В прошлом плей-офф СДК дисквалифицировал форварда «Локомотива» Николая Коваленко на одну игру, изобразившего акт фелляции в матче с «Йокеритом». Дурной поступок обошелся форварду не только пропуском следующей игры, но и денежным штрафом. Невольно напрашивается параллель с Иваном Федотовым — оба хоккеиста призывали соперников к похожим действиям, не так ли?

По-спортивному поддерживаю решение СДК оставить основного вратаря армейцев в игре. Хочется, чтобы две самые крутые команды КХЛ — «Металлург» и ЦСКА — выявили сильнейшего на льду в честной борьбе. Доподлинно неизвестно, чем вызвана подобная реакция Федотова после матча. Провоцировали ли его игроки «Магнитки»? Кричали ли что-то в спину? Вопросы, вопросы. СДК решил не подогревать ситуацию и проигнорировал жалобу уральцев.

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Однако любое решение стоит оценивать перспективно и проецировать на будущее. Федотов показал неприличный жест и остался безнаказанным. Получается, СДК недвусмысленно легализовал подобные шалости? Комментарий пресс-службы КХЛ только добавил вопросов. Оказывается, для наложения штрафа отсутствовали веские доказательства — поэтому члены СДК большинством голосов решили помиловать Федотова. Разные трактовки аналогичных нарушений не красят комитет, выступающий за правосудие в лиге. Вратарю ЦСКА поступок оказался простителен, а тот же Коваленко подвергся осуждению. Двойные стандарты наводят на дурные мысли — от чего зависит оценка похожих событий, СДК толком не пояснил. Выводы, как говорится, каждый сделает сам.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
1 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
5. Металлург - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
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22.04 19:30
ЦСКА – Металлург
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