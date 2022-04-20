«Магнитка» сломала схемы ЦСКА панической атакой. Кажется, найден козырь побед над армейцами
Второй матч финала получился уникальным. Не только огромным количеством заброшенных шайб для этой стадии, но и тем, что главной жертвой голевого беспредела стал системный ЦСКА. Армейцы по-прежнему используют накопленный за многие годы багаж Игоря Никитина. С этим невозможно спорить, учитывая, что его ассистенты по-прежнему работают в команде. Спор можно вести лишь об удельном весе оставшегося наследства в игре москвичей. От устоявшегося сравнения с машиной уйти все равно не получится. Строгие, до мелочей отработанные действия в разных ситуациях и высокий прессинг при игре без шайбы — этими козырями ЦСКА выгодно отличается и от «Магнитки», и от ранее вылетевших претендентов на титул.
Бронированный армейский лимузин, несущийся вперед на полной скорости по устоявшейся колее, остановить обычными способами невозможно. «Металлург» при Илье Воробьеве вырос в очень вариативную команду, способную по ситуации менять игровую модель. Но пересидеть, перетерпеть и дождаться ошибок от соперника — такой метод против ЦСКА сработает один-два раза. Финал Западной конференции, в котором СКА не спешил раскрываться и в итоге проиграл, тому подтверждение.
«Магнитка» во второй игре действовала смелее, активнее, агрессивнее, делая все, чтобы вытащить гостей из привычной для них зоны комфорта. В этом подходе был риск. Вратарю Кошечкину пришлось немало потрудиться, и, несмотря на четыре пропущенные шайбы, его вклад в победу огромен. Особенно на контрасте с игрой его армейского коллеги Федотова, который чуть ли не впервые в плей-офф капитально поплыл. Один статистический показатель может ввести в смущение. «Металлург» провел с шайбой в чужой зоне в полтора раза меньше времени, чем соперник — во владениях хозяев. Но это тот случай, когда своим глазам веришь больше, чем цифрам. «Металлург» отдавал периметр и не давал армейцам бросать без помех.
Cумбур и паника стали ключевыми характеристиками второго периода. В этих условиях быстрое нападение уральцев чувствовало себя превосходно. Тогда как привыкший действовать по жестким схемам ЦСКА не сдержался и местами ударился в анархию. Это чем-то напомнило прошлогодний финал, когда Боб Хартли чуть спустил своих игроков с цепи, дав им больше свободы. Армейцы к этому оказались не готовы и перестроиться по ходу серии не сумели.
Сергей Федоров похож на Никитина даже по манере поведения. Визуально остается спокойным, не горячится и не принимает быстрых решений. Замена Федотова напрашивалась еще во втором периоде, но тот остался на площадке до самого конца матча. Крайне любопытно, что придумает главный тренер ЦСКА к следующей игре. Времени для того, чтобы подумать и удивить Воробьева, достаточно. Если команда останется в прежнем режиме, то можно легко упустить инициативу в серии.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|22.04
|19:30
|
ЦСКА – Металлург
|- : -