«Магнитка» сломала схемы ЦСКА панической атакой. Кажется, найден козырь побед над армейцами

Аналитические итоги второго матча финальной серии Кубка Гагарина.

Второй матч финала получился уникальным. Не только огромным количеством заброшенных шайб для этой стадии, но и тем, что главной жертвой голевого беспредела стал системный ЦСКА. Армейцы по-прежнему используют накопленный за многие годы багаж Игоря Никитина. С этим невозможно спорить, учитывая, что его ассистенты по-прежнему работают в команде. Спор можно вести лишь об удельном весе оставшегося наследства в игре москвичей. От устоявшегося сравнения с машиной уйти все равно не получится. Строгие, до мелочей отработанные действия в разных ситуациях и высокий прессинг при игре без шайбы — этими козырями ЦСКА выгодно отличается и от «Магнитки», и от ранее вылетевших претендентов на титул.

Бронированный армейский лимузин, несущийся вперед на полной скорости по устоявшейся колее, остановить обычными способами невозможно. «Металлург» при Илье Воробьеве вырос в очень вариативную команду, способную по ситуации менять игровую модель. Но пересидеть, перетерпеть и дождаться ошибок от соперника — такой метод против ЦСКА сработает один-два раза. Финал Западной конференции, в котором СКА не спешил раскрываться и в итоге проиграл, тому подтверждение.

«Магнитка» во второй игре действовала смелее, активнее, агрессивнее, делая все, чтобы вытащить гостей из привычной для них зоны комфорта. В этом подходе был риск. Вратарю Кошечкину пришлось немало потрудиться, и, несмотря на четыре пропущенные шайбы, его вклад в победу огромен. Особенно на контрасте с игрой его армейского коллеги Федотова, который чуть ли не впервые в плей-офф капитально поплыл. Один статистический показатель может ввести в смущение. «Металлург» провел с шайбой в чужой зоне в полтора раза меньше времени, чем соперник — во владениях хозяев. Но это тот случай, когда своим глазам веришь больше, чем цифрам. «Металлург» отдавал периметр и не давал армейцам бросать без помех.

Cумбур и паника стали ключевыми характеристиками второго периода. В этих условиях быстрое нападение уральцев чувствовало себя превосходно. Тогда как привыкший действовать по жестким схемам ЦСКА не сдержался и местами ударился в анархию. Это чем-то напомнило прошлогодний финал, когда Боб Хартли чуть спустил своих игроков с цепи, дав им больше свободы. Армейцы к этому оказались не готовы и перестроиться по ходу серии не сумели.

Сергей Федоров похож на Никитина даже по манере поведения. Визуально остается спокойным, не горячится и не принимает быстрых решений. Замена Федотова напрашивалась еще во втором периоде, но тот остался на площадке до самого конца матча. Крайне любопытно, что придумает главный тренер ЦСКА к следующей игре. Времени для того, чтобы подумать и удивить Воробьева, достаточно. Если команда останется в прежнем режиме, то можно легко упустить инициативу в серии.