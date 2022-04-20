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20 апреля, 23:15

«Магнитка» сломала схемы ЦСКА панической атакой. Кажется, найден козырь побед над армейцами

«Металлург» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
20 апреля. «Металлург» — ЦСКА — 6:4.
Фото ХК «Металлург»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Аналитические итоги второго матча финальной серии Кубка Гагарина.

Второй матч финала получился уникальным. Не только огромным количеством заброшенных шайб для этой стадии, но и тем, что главной жертвой голевого беспредела стал системный ЦСКА. Армейцы по-прежнему используют накопленный за многие годы багаж Игоря Никитина. С этим невозможно спорить, учитывая, что его ассистенты по-прежнему работают в команде. Спор можно вести лишь об удельном весе оставшегося наследства в игре москвичей. От устоявшегося сравнения с машиной уйти все равно не получится. Строгие, до мелочей отработанные действия в разных ситуациях и высокий прессинг при игре без шайбы — этими козырями ЦСКА выгодно отличается и от «Магнитки», и от ранее вылетевших претендентов на титул.

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo; радуются забитой шайбе в&nbsp;ворота ЦСКА. Это финал Кубка Гагарина или гандбол? Голы «Магнитки» и ЦСКА отделяли секунды

Бронированный армейский лимузин, несущийся вперед на полной скорости по устоявшейся колее, остановить обычными способами невозможно. «Металлург» при Илье Воробьеве вырос в очень вариативную команду, способную по ситуации менять игровую модель. Но пересидеть, перетерпеть и дождаться ошибок от соперника — такой метод против ЦСКА сработает один-два раза. Финал Западной конференции, в котором СКА не спешил раскрываться и в итоге проиграл, тому подтверждение.

«Магнитка» во второй игре действовала смелее, активнее, агрессивнее, делая все, чтобы вытащить гостей из привычной для них зоны комфорта. В этом подходе был риск. Вратарю Кошечкину пришлось немало потрудиться, и, несмотря на четыре пропущенные шайбы, его вклад в победу огромен. Особенно на контрасте с игрой его армейского коллеги Федотова, который чуть ли не впервые в плей-офф капитально поплыл. Один статистический показатель может ввести в смущение. «Металлург» провел с шайбой в чужой зоне в полтора раза меньше времени, чем соперник — во владениях хозяев. Но это тот случай, когда своим глазам веришь больше, чем цифрам. «Металлург» отдавал периметр и не давал армейцам бросать без помех.

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Cумбур и паника стали ключевыми характеристиками второго периода. В этих условиях быстрое нападение уральцев чувствовало себя превосходно. Тогда как привыкший действовать по жестким схемам ЦСКА не сдержался и местами ударился в анархию. Это чем-то напомнило прошлогодний финал, когда Боб Хартли чуть спустил своих игроков с цепи, дав им больше свободы. Армейцы к этому оказались не готовы и перестроиться по ходу серии не сумели.

Сергей Федоров похож на Никитина даже по манере поведения. Визуально остается спокойным, не горячится и не принимает быстрых решений. Замена Федотова напрашивалась еще во втором периоде, но тот остался на площадке до самого конца матча. Крайне любопытно, что придумает главный тренер ЦСКА к следующей игре. Времени для того, чтобы подумать и удивить Воробьева, достаточно. Если команда останется в прежнем режиме, то можно легко упустить инициативу в серии.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Боб Хартли
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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Это финал Кубка Гагарина или гандбол? Голы «Магнитки» и ЦСКА отделяли секунды
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
1 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
5. Металлург - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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22.04
24.04
26.04
22.04 19:30
ЦСКА – Металлург
 - : -
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