Знарок в «Ак Барсе» — свершившийся факт. Сможет ли он выиграть четвертый кубок или все его победы в прошлом?
Олег Знарок — в «Ак Барсе». После паузы длиной в один сезон самый именитый тренер России (Олимпиада, чемпионат мира, три Кубка Гагарина) возвращается в КХЛ — Знарок подпишет с казанским клубом контракт по схеме «1+1». Об этом пока не объявляют официально: у Знарка контракт с ФХР, и представлен в качестве главного тренера «Ак Барса» он, скорее всего, будет только летом.
Почему Знарок?
«Ак Барс» на данный момент самый титулованный клуб КХЛ и никогда не ставит других задач, кроме победы в Кубке Гагарина. Впрочем, есть задача-минимум в виде выхода в финал конференции. Если бы в этом сезоне казанцы ее решили, контракт с Квартальновым был бы продлен автоматически. Но в серии с «Авангардом» второй год подряд выиграла команда Боба Хартли.
Подписывать молодого и перспективного специалиста в Казани точно не стали бы. Рассматривались две кандидатуры — Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок. Тренер, приводивший «Ак Барс» ко всем трем кубкам, отказался сразу, как поступило предложение. Знарок же изначально хотел вернуться в КХЛ, поэтому переговоры с тренером прошли быстро. Стать единоличным лидером среди тренеров КХЛ по кубкам — пожалуй, одна из главных мотиваций для Знарка.
Что смущает?
Возможность поставить тренера с победным кубковым опытом всегда заманчива. Тем более того, кто выигрывал трофей с двумя разными клубами. Но последний кубок Знарка в КХЛ был пять лет назад. И с тех пор Билялетдинов — единственный тренер, выигравший кубок повторно. Для Игоря Никитина и Боба Хартли победы стали дебютными, велика вероятность, что в свой первый сезон в лиге трофей заберет Сергей Федоров. Поколения тренеров меняются, иначе и быть не может.
Знарок же из последних четырех лет лишь два года отработал на посту главного тренера клуба КХЛ — в сезонах-2019/20 и -2020/21 он возглавлял «Спартак». И дважды вылетал в первом раунде (2-4 — против московского «Динамо», 0-4 — против СКА). При этом состав красно-белых был одним из самых возрастных в лиге, а из молодых игроков за два сезона Знарка в «Спартаке» раскрылся лишь защитник Александр Никишин.
Что внушает оптимизм?
Существует большая вероятность того, что на следующий сезон легионеры в КХЛ если и останутся, то их будет немного. Сокращение лимита на иностранцев с пяти до трех, которое инициирует ФХР, — еще один шаг на пути к этому. Ослабнут главные конкуренты «Ак Барса» по Восточной конференции — «Магнитка», «Трактор», «Авангард». «Салават Юлаев» хоть и показал, что может обходиться чисто российским составом, но с Хартикайненом, Ларсеном и остальными иностранцами выглядел намного сильнее.
«Ак Барс» не был настолько зависим от легионеров — из иностранцев удачный сезон провел лишь американский защитник Кэмпфер. В команде есть российский костяк, в том числе из молодых игроков — Галимова, Воронкова, Сафонова, Панюкова, Дыняка. Есть опытные лидеры вроде Бурмистрова и Петрова. И основной вратарь Билялов. После отъезда иностранцев многие клубы столкнутся с проблемой во вратарской линии, у Казани же проблем быть не должно. К тому же в молодежной команде подрастает талантливый Пекса.
Как изменится «Ак Барс»?
В Казани планируют побороться за лучших игроков из тех, что будут доступны. Потолок зарплат остался на прежнем уровне, а экономить деньги на легионеров уже нет необходимости. Заинтересованы в «Ак Барсе» в подписании нападающего Александра Радулова, у которого истекает контракт с «Далласом». По нашей информации, форварду могут предложить контракт с зарплатой выше 100 млн рублей в год.
Помимо этого, мы уже сообщали об интересе к Войнову и Шипачеву из «Динамо», Жафярову, Хайруллину, а с защитником Динаром Хафизуллиным уже согласован контракт. Игроков среднего уровня в Казани достаточно, а вот топов, способных решать в важных матчах, не хватает. Поэтому главная цель на межсезонье для Казани — подписание именно таких игроков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|22.04
|19:30
|
ЦСКА – Металлург
|- : -