Какой будет казанская команда с новым тренером.

Олег Знарок — в «Ак Барсе». После паузы длиной в один сезон самый именитый тренер России (Олимпиада, чемпионат мира, три Кубка Гагарина) возвращается в КХЛ — Знарок подпишет с казанским клубом контракт по схеме «1+1». Об этом пока не объявляют официально: у Знарка контракт с ФХР, и представлен в качестве главного тренера «Ак Барса» он, скорее всего, будет только летом.

Почему Знарок?

«Ак Барс» на данный момент самый титулованный клуб КХЛ и никогда не ставит других задач, кроме победы в Кубке Гагарина. Впрочем, есть задача-минимум в виде выхода в финал конференции. Если бы в этом сезоне казанцы ее решили, контракт с Квартальновым был бы продлен автоматически. Но в серии с «Авангардом» второй год подряд выиграла команда Боба Хартли.

Подписывать молодого и перспективного специалиста в Казани точно не стали бы. Рассматривались две кандидатуры — Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок. Тренер, приводивший «Ак Барс» ко всем трем кубкам, отказался сразу, как поступило предложение. Знарок же изначально хотел вернуться в КХЛ, поэтому переговоры с тренером прошли быстро. Стать единоличным лидером среди тренеров КХЛ по кубкам — пожалуй, одна из главных мотиваций для Знарка.

Что смущает?

Возможность поставить тренера с победным кубковым опытом всегда заманчива. Тем более того, кто выигрывал трофей с двумя разными клубами. Но последний кубок Знарка в КХЛ был пять лет назад. И с тех пор Билялетдинов — единственный тренер, выигравший кубок повторно. Для Игоря Никитина и Боба Хартли победы стали дебютными, велика вероятность, что в свой первый сезон в лиге трофей заберет Сергей Федоров. Поколения тренеров меняются, иначе и быть не может.

Знарок же из последних четырех лет лишь два года отработал на посту главного тренера клуба КХЛ — в сезонах-2019/20 и -2020/21 он возглавлял «Спартак». И дважды вылетал в первом раунде (2-4 — против московского «Динамо», 0-4 — против СКА). При этом состав красно-белых был одним из самых возрастных в лиге, а из молодых игроков за два сезона Знарка в «Спартаке» раскрылся лишь защитник Александр Никишин.

Что внушает оптимизм?

Существует большая вероятность того, что на следующий сезон легионеры в КХЛ если и останутся, то их будет немного. Сокращение лимита на иностранцев с пяти до трех, которое инициирует ФХР, — еще один шаг на пути к этому. Ослабнут главные конкуренты «Ак Барса» по Восточной конференции — «Магнитка», «Трактор», «Авангард». «Салават Юлаев» хоть и показал, что может обходиться чисто российским составом, но с Хартикайненом, Ларсеном и остальными иностранцами выглядел намного сильнее.

«Ак Барс» не был настолько зависим от легионеров — из иностранцев удачный сезон провел лишь американский защитник Кэмпфер. В команде есть российский костяк, в том числе из молодых игроков — Галимова, Воронкова, Сафонова, Панюкова, Дыняка. Есть опытные лидеры вроде Бурмистрова и Петрова. И основной вратарь Билялов. После отъезда иностранцев многие клубы столкнутся с проблемой во вратарской линии, у Казани же проблем быть не должно. К тому же в молодежной команде подрастает талантливый Пекса.

Как изменится «Ак Барс»?

В Казани планируют побороться за лучших игроков из тех, что будут доступны. Потолок зарплат остался на прежнем уровне, а экономить деньги на легионеров уже нет необходимости. Заинтересованы в «Ак Барсе» в подписании нападающего Александра Радулова, у которого истекает контракт с «Далласом». По нашей информации, форварду могут предложить контракт с зарплатой выше 100 млн рублей в год.

Помимо этого, мы уже сообщали об интересе к Войнову и Шипачеву из «Динамо», Жафярову, Хайруллину, а с защитником Динаром Хафизуллиным уже согласован контракт. Игроков среднего уровня в Казани достаточно, а вот топов, способных решать в важных матчах, не хватает. Поэтому главная цель на межсезонье для Казани — подписание именно таких игроков.