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Сегодня, 15:00

Знарок в «Ак Барсе» — свершившийся факт. Сможет ли он выиграть четвертый кубок или все его победы в прошлом?

Олег Знарок назначен главным тренером «Ак Барса»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Олег Знарок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Какой будет казанская команда с новым тренером.

Олег Знарок — в «Ак Барсе». После паузы длиной в один сезон самый именитый тренер России (Олимпиада, чемпионат мира, три Кубка Гагарина) возвращается в КХЛ — Знарок подпишет с казанским клубом контракт по схеме «1+1». Об этом пока не объявляют официально: у Знарка контракт с ФХР, и представлен в качестве главного тренера «Ак Барса» он, скорее всего, будет только летом.

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Почему Знарок?

«Ак Барс» на данный момент самый титулованный клуб КХЛ и никогда не ставит других задач, кроме победы в Кубке Гагарина. Впрочем, есть задача-минимум в виде выхода в финал конференции. Если бы в этом сезоне казанцы ее решили, контракт с Квартальновым был бы продлен автоматически. Но в серии с «Авангардом» второй год подряд выиграла команда Боба Хартли.

Подписывать молодого и перспективного специалиста в Казани точно не стали бы. Рассматривались две кандидатуры — Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок. Тренер, приводивший «Ак Барс» ко всем трем кубкам, отказался сразу, как поступило предложение. Знарок же изначально хотел вернуться в КХЛ, поэтому переговоры с тренером прошли быстро. Стать единоличным лидером среди тренеров КХЛ по кубкам — пожалуй, одна из главных мотиваций для Знарка.

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Что смущает?

Возможность поставить тренера с победным кубковым опытом всегда заманчива. Тем более того, кто выигрывал трофей с двумя разными клубами. Но последний кубок Знарка в КХЛ был пять лет назад. И с тех пор Билялетдинов — единственный тренер, выигравший кубок повторно. Для Игоря Никитина и Боба Хартли победы стали дебютными, велика вероятность, что в свой первый сезон в лиге трофей заберет Сергей Федоров. Поколения тренеров меняются, иначе и быть не может.

Знарок же из последних четырех лет лишь два года отработал на посту главного тренера клуба КХЛ — в сезонах-2019/20 и -2020/21 он возглавлял «Спартак». И дважды вылетал в первом раунде (2-4 — против московского «Динамо», 0-4 — против СКА). При этом состав красно-белых был одним из самых возрастных в лиге, а из молодых игроков за два сезона Знарка в «Спартаке» раскрылся лишь защитник Александр Никишин.

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Что внушает оптимизм?

Существует большая вероятность того, что на следующий сезон легионеры в КХЛ если и останутся, то их будет немного. Сокращение лимита на иностранцев с пяти до трех, которое инициирует ФХР, — еще один шаг на пути к этому. Ослабнут главные конкуренты «Ак Барса» по Восточной конференции — «Магнитка», «Трактор», «Авангард». «Салават Юлаев» хоть и показал, что может обходиться чисто российским составом, но с Хартикайненом, Ларсеном и остальными иностранцами выглядел намного сильнее.

«Ак Барс» не был настолько зависим от легионеров — из иностранцев удачный сезон провел лишь американский защитник Кэмпфер. В команде есть российский костяк, в том числе из молодых игроков — Галимова, Воронкова, Сафонова, Панюкова, Дыняка. Есть опытные лидеры вроде Бурмистрова и Петрова. И основной вратарь Билялов. После отъезда иностранцев многие клубы столкнутся с проблемой во вратарской линии, у Казани же проблем быть не должно. К тому же в молодежной команде подрастает талантливый Пекса.

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Как изменится «Ак Барс»?

В Казани планируют побороться за лучших игроков из тех, что будут доступны. Потолок зарплат остался на прежнем уровне, а экономить деньги на легионеров уже нет необходимости. Заинтересованы в «Ак Барсе» в подписании нападающего Александра Радулова, у которого истекает контракт с «Далласом». По нашей информации, форварду могут предложить контракт с зарплатой выше 100 млн рублей в год.

Помимо этого, мы уже сообщали об интересе к Войнову и Шипачеву из «Динамо», Жафярову, Хайруллину, а с защитником Динаром Хафизуллиным уже согласован контракт. Игроков среднего уровня в Казани достаточно, а вот топов, способных решать в важных матчах, не хватает. Поэтому главная цель на межсезонье для Казани — подписание именно таких игроков.

КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
1 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
5. Металлург - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
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2 - 5
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6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
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3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
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3 - 2
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
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3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
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