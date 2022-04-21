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Сегодня, 10:10

Суперматч финала Кубка Гагарина не показали по общедоступному ТВ. Это не способствует популяризации хоккея

Второй матч финала Кубка Гагарина не показали по общедоступному ТВ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
«Металлург» — ЦСКА.
Фото ХК «Металлург»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Шоу

«Металлург» выиграл второй матч финальной серии Кубка Гагарина у ЦСКА — 6:4 — и сравнял счет в противостоянии. Эту игру не показывали на общедоступном канале, предпочли футбол. Серьезный удар не только по болельщикам, но и по тем, кто сосредоточенно размышляет, как сделать хоккей более популярным. Такие матчи, безусловно, надо показывать, чтобы их увидело как можно больше людей. Праздник, а не игра. Вечером мы летели из Магнитогорска в Москву с арбитрами, и они признавались, что был тот редкий случай, когда и они получали удовольствия от хоккея. Никаких подлых поступков, откровенной грубости, симуляций. Все сосредоточены на том, чтобы показать лучшие качества.

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo; радуются забитой шайбе в&nbsp;ворота ЦСКА. Это финал Кубка Гагарина или гандбол? Голы «Магнитки» и ЦСКА отделяли секунды

Странно, правда, что на послематчевой пресс-конференции Илью Воробьева стали тревожить футбольными вопросами. Мол, «Металлург» как бразильцы играют. Сравнивать глупо, у его команды собственный стиль, футболисты не выдержали бы. Вспомните, что в этом плей-офф шайбы головой останавливали практически все защитники уральцев, Посмотрел бы на спортсменов из другого вида спорта после таких ударов.

ЦСКА немного удивил тем, что сыграл не так строго, как обычно. Но и упрекнуть никого нельзя. Да, слабо отработали Даррен Дитц и Богдан Киселевич. Это ожидаемо. У парней за спиной семиматчевая серия против СКА, на дворе конец апреля, трудно сохранять концентрацию. Радует, что прошло два матча, а никто понятия не имеет, как все закончится. Такой финал прекрасен, и его стоит показывать на центральных общедоступных каналах.

Сбор

Объявлен состав национальной команды на два матча в Туле и турнир в Санкт-Петербурге. Напомним, что действующий главный тренер Алексей Жамнов отказался участвовать в этом мероприятии, так как не видит смысла. И его можно понять. Чемпионат мира мы пропускаем, соперников серьезных не увидим. Зачем собираться? Но, видимо, какая-то идея существует. Судя по тому, кого позвали, решено просмотреть вообще всех, кто в иной ситуации, может быть, даже не попал бы и в олимпийскую сборную. Наверное, это скорее даст эмоциональный толчок ребятам. Для них уже не имеет значения, что играют на интерес. Вызвали ведь.

20&nbsp;апреля. &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 6:4. «Магнитка» сломала схемы ЦСКА панической атакой. Кажется, найден козырь побед над армейцами

Сначала о тех, кого вообще не ждали увидеть. Вратарь Вячеслав Пекса выступал за «Ирбис», и нельзя сказать, что у него был стабильный сезон. Иногда он, конечно, показывал невероятный хоккей, но в МХЛ есть голкиперы сильней него. Удивило приглашение защитника Егора Брютова. Вообще непонятно, почему именно он. Хоккеист, который проводит последний сезон в молодежке, сыграл за «Красную Армию» 34 матча, а в ВХЛ — всего 19. То есть он даже на взрослый уровень в системе не проходит. Тогда уж можно было бы попробовать Никиту Олейника. Тоже самое касается и форвардов. Пригласили Егора Кузьминова, но нет Ярослава Лихачева. Оба бомбардиры в МХЛ, но ярославец провел яркую концовку сезона, а нападающий системы ЦСКА топчется на месте.

Вопросов по составу вообще много, но эти фамилии бросились в глаза. Помогать Сергею Зубову будет Андрей Разин. И тренер «Северстали» очень рад, что поедет в Тулу и Санкт-Петербург.

Серия

СКА-1946 в одном шаге от победы в Кубке Харламова. Если еще в первых двух матчах, которые прошли в Москве, была интрига, то после переезда в Санкт-Петербург все поменялось. Команда Владимира Филатова одержала две убедительные победы. Накануне они разгромили соперника со счетом 6:2, счет в серии теперь 3-1, и кажется невероятным, что московская команда способна выиграть три матча подряд.

Подвело то, что руководство ЦСКА отправило Тахира Мингачева и Владимира Грудинина в Магнитогорск в расположение клуба КХЛ. Защитник провел на льду за два матча минуту и 41 секунду, нападающий — 38 секунд. Был ли смысл в их поездке? Кажется, что никакого.

В системе СКА не осталось клубов в плей-офф, и на финал выпустили оптимальный состав, включая Марата Хуснутдинова, который в этом сезоне в МХЛ не выступал. Но нельзя сказать, что его возвращение стало ключевым. Нет, у питерского клуба подобралась на редкость сильная команда. В СКА-1946 трижды меняли тренеров по ходу сезона, руководство постоянно было чем-то недовольно, а Владимир Филатов просто стабилизировал ситуацию. Теперь все на своих местах, каждый старается, и многим позволено на льду практически все, понятно, в разумных пределах. У Рината Хасанова тоже играющая команда, где нет разницы между первым и четвертым звеньями. Но все решает индивидуальное мастерство, а оно у игроков питерского клуба повыше. Кажется, что один трофей в Санкт-Петербурге выиграют. Лишь бы это положительным образом сказалось на карьере хоккеистов.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
1 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
5. Металлург - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
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2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
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2 - 3
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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1. Металлург - Барыс
2 - 3
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22.04 19:30
ЦСКА – Металлург
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