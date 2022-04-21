Суперматч финала Кубка Гагарина не показали по общедоступному ТВ. Это не способствует популяризации хоккея

Обзор дня Алексея Шевченко.

Шоу

«Металлург» выиграл второй матч финальной серии Кубка Гагарина у ЦСКА — 6:4 — и сравнял счет в противостоянии. Эту игру не показывали на общедоступном канале, предпочли футбол. Серьезный удар не только по болельщикам, но и по тем, кто сосредоточенно размышляет, как сделать хоккей более популярным. Такие матчи, безусловно, надо показывать, чтобы их увидело как можно больше людей. Праздник, а не игра. Вечером мы летели из Магнитогорска в Москву с арбитрами, и они признавались, что был тот редкий случай, когда и они получали удовольствия от хоккея. Никаких подлых поступков, откровенной грубости, симуляций. Все сосредоточены на том, чтобы показать лучшие качества.

Странно, правда, что на послематчевой пресс-конференции Илью Воробьева стали тревожить футбольными вопросами. Мол, «Металлург» как бразильцы играют. Сравнивать глупо, у его команды собственный стиль, футболисты не выдержали бы. Вспомните, что в этом плей-офф шайбы головой останавливали практически все защитники уральцев, Посмотрел бы на спортсменов из другого вида спорта после таких ударов.

ЦСКА немного удивил тем, что сыграл не так строго, как обычно. Но и упрекнуть никого нельзя. Да, слабо отработали Даррен Дитц и Богдан Киселевич. Это ожидаемо. У парней за спиной семиматчевая серия против СКА, на дворе конец апреля, трудно сохранять концентрацию. Радует, что прошло два матча, а никто понятия не имеет, как все закончится. Такой финал прекрасен, и его стоит показывать на центральных общедоступных каналах.

Сбор

Объявлен состав национальной команды на два матча в Туле и турнир в Санкт-Петербурге. Напомним, что действующий главный тренер Алексей Жамнов отказался участвовать в этом мероприятии, так как не видит смысла. И его можно понять. Чемпионат мира мы пропускаем, соперников серьезных не увидим. Зачем собираться? Но, видимо, какая-то идея существует. Судя по тому, кого позвали, решено просмотреть вообще всех, кто в иной ситуации, может быть, даже не попал бы и в олимпийскую сборную. Наверное, это скорее даст эмоциональный толчок ребятам. Для них уже не имеет значения, что играют на интерес. Вызвали ведь.

Сначала о тех, кого вообще не ждали увидеть. Вратарь Вячеслав Пекса выступал за «Ирбис», и нельзя сказать, что у него был стабильный сезон. Иногда он, конечно, показывал невероятный хоккей, но в МХЛ есть голкиперы сильней него. Удивило приглашение защитника Егора Брютова. Вообще непонятно, почему именно он. Хоккеист, который проводит последний сезон в молодежке, сыграл за «Красную Армию» 34 матча, а в ВХЛ — всего 19. То есть он даже на взрослый уровень в системе не проходит. Тогда уж можно было бы попробовать Никиту Олейника. Тоже самое касается и форвардов. Пригласили Егора Кузьминова, но нет Ярослава Лихачева. Оба бомбардиры в МХЛ, но ярославец провел яркую концовку сезона, а нападающий системы ЦСКА топчется на месте.

Вопросов по составу вообще много, но эти фамилии бросились в глаза. Помогать Сергею Зубову будет Андрей Разин. И тренер «Северстали» очень рад, что поедет в Тулу и Санкт-Петербург.

Серия

СКА-1946 в одном шаге от победы в Кубке Харламова. Если еще в первых двух матчах, которые прошли в Москве, была интрига, то после переезда в Санкт-Петербург все поменялось. Команда Владимира Филатова одержала две убедительные победы. Накануне они разгромили соперника со счетом 6:2, счет в серии теперь 3-1, и кажется невероятным, что московская команда способна выиграть три матча подряд.

Подвело то, что руководство ЦСКА отправило Тахира Мингачева и Владимира Грудинина в Магнитогорск в расположение клуба КХЛ. Защитник провел на льду за два матча минуту и 41 секунду, нападающий — 38 секунд. Был ли смысл в их поездке? Кажется, что никакого.

В системе СКА не осталось клубов в плей-офф, и на финал выпустили оптимальный состав, включая Марата Хуснутдинова, который в этом сезоне в МХЛ не выступал. Но нельзя сказать, что его возвращение стало ключевым. Нет, у питерского клуба подобралась на редкость сильная команда. В СКА-1946 трижды меняли тренеров по ходу сезона, руководство постоянно было чем-то недовольно, а Владимир Филатов просто стабилизировал ситуацию. Теперь все на своих местах, каждый старается, и многим позволено на льду практически все, понятно, в разумных пределах. У Рината Хасанова тоже играющая команда, где нет разницы между первым и четвертым звеньями. Но все решает индивидуальное мастерство, а оно у игроков питерского клуба повыше. Кажется, что один трофей в Санкт-Петербурге выиграют. Лишь бы это положительным образом сказалось на карьере хоккеистов.