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Сегодня, 15:15

«Канадцы готовы играть за нас и получать зарплату в рублях». Интервью с директором вице-чемпиона КХЛ

Легионеры «Металлурга» Карри и Лайпсик готовы остаться в России и получать зарплату в рублях
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Форвард «Металлурга» Брендан Лайпсик.
Фото ХК «Металлург»
Форвард «Металлурга» Брендан Лайпсик.
Фото ХК «Металлург»
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Сергей Ласьков о прошедшем сезоне и будущем магнитогорского «Металлурга».

— Вчера открылся рынок свободных агентов. Какие первые селекционные шаги сделал «Металлург»?

— Первое — мы сделали квалификационные предложения игрокам, которые не являются свободными агентами. Второе — предложили контракты свободным агентам. Думаю, они сегодня-завтра ответят. Планируем сохранить костяк команды на 80 процентов.

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— Последние годы селекция была активной, в команду приходило много новых игроков. Сейчас селекция будет точечной?

— Во-первых, команда может занести себе этот сезон в зачет. Илья Петрович был прав: игрокам не хватило опыта в финале. У нас было много новичков. Теперь селекция будет точечной. Мы увидели определенные слабые места. «Металлург» продолжит играть в атакующий хоккей, ничего менять не будем. Он интересен зрителям и приносит результат. Выборочно усилим проблемные позиции. Все-таки есть потолок зарплат. Будем приглашать игроков не за фамилии, а на конкретные места, которые хотим укрепить.

— Выход в финал Кубка Гагарина добавляет очков в переговорах с игроками?

— Не думаю, что «Металлургу» нужны очки. Выход в финал дополнительно укрепляет позиции «Металлурга» как одного из топ-клубов лиги. Многие знают нашу инфраструктуру. По словам наших иностранцев, она соответствует уровню КХЛ и отдельных клубов НХЛ. Послушайте мнения Брендэна Лайпсика и Филиппа Майе, которые поиграли в «Вашингтоне», или Джоша Карри, который играл в «Питтсбурге».

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— Легионеры остаются в новом сезоне?

— У Карри и Лайпсика подписаны контракты. Они готовы приехать и играть. С Майе ведем переговоры. На 90 процентов он останется в клубе. Им нравится играть вместе.

— У вас есть гарантии, что перед новым сезоном все легионеры приедут в команду? Финансовое положение в стране нестабильно.

— Все суммы по контрактам оговорены, они — в рублях. В лиге есть опция по переводу зарплат по курсу доллара в день оплаты. Курс сейчас соответствует тому, который был раньше. Наши иностранцы вне политических событий. В Канаде нет давления на игроков в отличие от других стран.

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— Как идут переговоры с Егором Яковлевым?

— Мы предложили ему контракт. Думаю, на днях все решится.

— Николаю Голдобину клуб сделал квалификационное предложение. Но Николай все-таки рассматривает варианты в Северной Америке?

— Да, мы сделали ему квалификацию. Раньше я уже говорил на эту тему. Николай явно выше уровня АХЛ. Он техничный и креативный игрок. Ему надо прибавлять, в этом сезоне он лучше стал вести борьбу и возвращаться в оборону. Думаю, что ему надо еще поиграть в КХЛ. Это мое личное мнение. Предложение ему сделано.

— Вратарский вопрос — самый острый в первые дни межсезонья?

— Да, острый, поэтому я его не обсуждаю.

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— Какие опции предполагает сотрудничество с «Южным Уралом» из ВХЛ?

— Договор о сотрудничестве подписан. По регламенту мы можем отправить в клуб до 10 игроков.

— Ярослава Хабарова вы приглашали перед сезоном на просмотровый контракт, который позже стал полноценным. В плей-офф Ярослав показал, что готов держать хороший уровень. Он останется в команде?

— Мы ведем переговоры. Ярослав — хороший защитник. На определенных условиях мы готовы с ним продолжить работу.

— Поражение в финале от ЦСКА отразится на селекции? Возможно, вы хотите сделать более габаритную оборону?

— Мы проанализируем отдельно каждую позицию. Посмотрим, в чем надо усилить команду.

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— «Стальные лисы» вылетели во втором раунде плей-офф, «Металлург» дошел до финала. Довольны работой клубной вертикали?

— Да. У нас плотное взаимодействие тренеров команд: Воробьева, Шумика и тренеров детской школы. Есть тренер вратарей по всей цепочке — начиная от школы и заканчивая «Лисами» и «Металлургом». Аналогично есть тренеры по защитникам и нападающим. Работа ведется по всей вертикали.

— Тренер Виктор Игнатьев вернется в команду или клуб ищет нового специалиста по защитникам?

— Пока мы к нему не обращались. Сомневаюсь, что будут улучшения в отношениях с Латвией. Не хочется подставлять человека. Пока мы рассматриваем кандидатуры тренеров по защитникам. Если Виктор изъявит желание вернуться, то мы будем думать.

Егор Яковлев (ХК Металлург)
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Брендан Лайпсик
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Клуб КХЛ подписал легионеров, которые уехали по ходу плей-офф. Вернутся ли они в Россию?
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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