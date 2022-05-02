«Канадцы готовы играть за нас и получать зарплату в рублях». Интервью с директором вице-чемпиона КХЛ

Легионеры «Металлурга» Карри и Лайпсик готовы остаться в России и получать зарплату в рублях

Сергей Ласьков о прошедшем сезоне и будущем магнитогорского «Металлурга».

— Вчера открылся рынок свободных агентов. Какие первые селекционные шаги сделал «Металлург»?

— Первое — мы сделали квалификационные предложения игрокам, которые не являются свободными агентами. Второе — предложили контракты свободным агентам. Думаю, они сегодня-завтра ответят. Планируем сохранить костяк команды на 80 процентов.

— Последние годы селекция была активной, в команду приходило много новых игроков. Сейчас селекция будет точечной?

— Во-первых, команда может занести себе этот сезон в зачет. Илья Петрович был прав: игрокам не хватило опыта в финале. У нас было много новичков. Теперь селекция будет точечной. Мы увидели определенные слабые места. «Металлург» продолжит играть в атакующий хоккей, ничего менять не будем. Он интересен зрителям и приносит результат. Выборочно усилим проблемные позиции. Все-таки есть потолок зарплат. Будем приглашать игроков не за фамилии, а на конкретные места, которые хотим укрепить.

— Выход в финал Кубка Гагарина добавляет очков в переговорах с игроками?

— Не думаю, что «Металлургу» нужны очки. Выход в финал дополнительно укрепляет позиции «Металлурга» как одного из топ-клубов лиги. Многие знают нашу инфраструктуру. По словам наших иностранцев, она соответствует уровню КХЛ и отдельных клубов НХЛ. Послушайте мнения Брендэна Лайпсика и Филиппа Майе, которые поиграли в «Вашингтоне», или Джоша Карри, который играл в «Питтсбурге».

— Легионеры остаются в новом сезоне?

— У Карри и Лайпсика подписаны контракты. Они готовы приехать и играть. С Майе ведем переговоры. На 90 процентов он останется в клубе. Им нравится играть вместе.

— У вас есть гарантии, что перед новым сезоном все легионеры приедут в команду? Финансовое положение в стране нестабильно.

— Все суммы по контрактам оговорены, они — в рублях. В лиге есть опция по переводу зарплат по курсу доллара в день оплаты. Курс сейчас соответствует тому, который был раньше. Наши иностранцы вне политических событий. В Канаде нет давления на игроков в отличие от других стран.

— Как идут переговоры с Егором Яковлевым?

— Мы предложили ему контракт. Думаю, на днях все решится.

— Николаю Голдобину клуб сделал квалификационное предложение. Но Николай все-таки рассматривает варианты в Северной Америке?

— Да, мы сделали ему квалификацию. Раньше я уже говорил на эту тему. Николай явно выше уровня АХЛ. Он техничный и креативный игрок. Ему надо прибавлять, в этом сезоне он лучше стал вести борьбу и возвращаться в оборону. Думаю, что ему надо еще поиграть в КХЛ. Это мое личное мнение. Предложение ему сделано.

— Вратарский вопрос — самый острый в первые дни межсезонья?

— Да, острый, поэтому я его не обсуждаю.

— Какие опции предполагает сотрудничество с «Южным Уралом» из ВХЛ?

— Договор о сотрудничестве подписан. По регламенту мы можем отправить в клуб до 10 игроков.

— Ярослава Хабарова вы приглашали перед сезоном на просмотровый контракт, который позже стал полноценным. В плей-офф Ярослав показал, что готов держать хороший уровень. Он останется в команде?

— Мы ведем переговоры. Ярослав — хороший защитник. На определенных условиях мы готовы с ним продолжить работу.

— Поражение в финале от ЦСКА отразится на селекции? Возможно, вы хотите сделать более габаритную оборону?

— Мы проанализируем отдельно каждую позицию. Посмотрим, в чем надо усилить команду.

— «Стальные лисы» вылетели во втором раунде плей-офф, «Металлург» дошел до финала. Довольны работой клубной вертикали?

— Да. У нас плотное взаимодействие тренеров команд: Воробьева, Шумика и тренеров детской школы. Есть тренер вратарей по всей цепочке — начиная от школы и заканчивая «Лисами» и «Металлургом». Аналогично есть тренеры по защитникам и нападающим. Работа ведется по всей вертикали.

— Тренер Виктор Игнатьев вернется в команду или клуб ищет нового специалиста по защитникам?

— Пока мы к нему не обращались. Сомневаюсь, что будут улучшения в отношениях с Латвией. Не хочется подставлять человека. Пока мы рассматриваем кандидатуры тренеров по защитникам. Если Виктор изъявит желание вернуться, то мы будем думать.