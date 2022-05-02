«Канадцы готовы играть за нас и получать зарплату в рублях». Интервью с директором вице-чемпиона КХЛ
— Вчера открылся рынок свободных агентов. Какие первые селекционные шаги сделал «Металлург»?
— Первое — мы сделали квалификационные предложения игрокам, которые не являются свободными агентами. Второе — предложили контракты свободным агентам. Думаю, они сегодня-завтра ответят. Планируем сохранить костяк команды на 80 процентов.
— Последние годы селекция была активной, в команду приходило много новых игроков. Сейчас селекция будет точечной?
— Во-первых, команда может занести себе этот сезон в зачет. Илья Петрович был прав: игрокам не хватило опыта в финале. У нас было много новичков. Теперь селекция будет точечной. Мы увидели определенные слабые места. «Металлург» продолжит играть в атакующий хоккей, ничего менять не будем. Он интересен зрителям и приносит результат. Выборочно усилим проблемные позиции. Все-таки есть потолок зарплат. Будем приглашать игроков не за фамилии, а на конкретные места, которые хотим укрепить.
— Выход в финал Кубка Гагарина добавляет очков в переговорах с игроками?
— Не думаю, что «Металлургу» нужны очки. Выход в финал дополнительно укрепляет позиции «Металлурга» как одного из топ-клубов лиги. Многие знают нашу инфраструктуру. По словам наших иностранцев, она соответствует уровню КХЛ и отдельных клубов НХЛ. Послушайте мнения Брендэна Лайпсика и Филиппа Майе, которые поиграли в «Вашингтоне», или Джоша Карри, который играл в «Питтсбурге».
— Легионеры остаются в новом сезоне?
— У Карри и Лайпсика подписаны контракты. Они готовы приехать и играть. С Майе ведем переговоры. На 90 процентов он останется в клубе. Им нравится играть вместе.
— У вас есть гарантии, что перед новым сезоном все легионеры приедут в команду? Финансовое положение в стране нестабильно.
— Все суммы по контрактам оговорены, они — в рублях. В лиге есть опция по переводу зарплат по курсу доллара в день оплаты. Курс сейчас соответствует тому, который был раньше. Наши иностранцы вне политических событий. В Канаде нет давления на игроков в отличие от других стран.
— Как идут переговоры с Егором Яковлевым?
— Мы предложили ему контракт. Думаю, на днях все решится.
— Николаю Голдобину клуб сделал квалификационное предложение. Но Николай все-таки рассматривает варианты в Северной Америке?
— Да, мы сделали ему квалификацию. Раньше я уже говорил на эту тему. Николай явно выше уровня АХЛ. Он техничный и креативный игрок. Ему надо прибавлять, в этом сезоне он лучше стал вести борьбу и возвращаться в оборону. Думаю, что ему надо еще поиграть в КХЛ. Это мое личное мнение. Предложение ему сделано.
— Вратарский вопрос — самый острый в первые дни межсезонья?
— Да, острый, поэтому я его не обсуждаю.
— Какие опции предполагает сотрудничество с «Южным Уралом» из ВХЛ?
— Договор о сотрудничестве подписан. По регламенту мы можем отправить в клуб до 10 игроков.
— Ярослава Хабарова вы приглашали перед сезоном на просмотровый контракт, который позже стал полноценным. В плей-офф Ярослав показал, что готов держать хороший уровень. Он останется в команде?
— Мы ведем переговоры. Ярослав — хороший защитник. На определенных условиях мы готовы с ним продолжить работу.
— Поражение в финале от ЦСКА отразится на селекции? Возможно, вы хотите сделать более габаритную оборону?
— Мы проанализируем отдельно каждую позицию. Посмотрим, в чем надо усилить команду.
— «Стальные лисы» вылетели во втором раунде плей-офф, «Металлург» дошел до финала. Довольны работой клубной вертикали?
— Да. У нас плотное взаимодействие тренеров команд: Воробьева, Шумика и тренеров детской школы. Есть тренер вратарей по всей цепочке — начиная от школы и заканчивая «Лисами» и «Металлургом». Аналогично есть тренеры по защитникам и нападающим. Работа ведется по всей вертикали.
— Тренер Виктор Игнатьев вернется в команду или клуб ищет нового специалиста по защитникам?
— Пока мы к нему не обращались. Сомневаюсь, что будут улучшения в отношениях с Латвией. Не хочется подставлять человека. Пока мы рассматриваем кандидатуры тренеров по защитникам. Если Виктор изъявит желание вернуться, то мы будем думать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4