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Воробьев переводил не только канадским тренерам, но и известному певцу. Сейчас тренер вернул «Магнитку» в финал

Тренер «Металлурга» Воробьев в начале карьеры был переводчиком канадских тренеров и известного певца
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Крис Норман, Илья Воробьев, Александр Овечкин.
Илья Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Воробьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Илья Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Илья Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Почему одного из сильнейших специалистов КХЛ долгое время называли переводчиком?

Признание заслуг не достигается одномоментно. Нет прописанного пути к уважению и адекватной оценке успехов. Одни проходят в избранный список вне очереди, пользуясь удачными стечениями обстоятельств. Другим приходится напрячься, чтобы изменить — временами ошибочное — представление о себе. Подобные трудности прошел Илья Воробьев в «Магнитке». Уральский клуб — первая серьезная ступень молодого тренера во взрослом хоккее. Три сезона Илья Петрович отработал помощником, затем возглавил «Металлург» — и в первом же плей-офф выиграл Кубок Гагарина у монструозного ЦСКА.

Однако уважение коуч заслужил не сразу — победу связывали с покинувшим клуб Майком Кинэном, обесценивая вклад Воробьева. Через год он дойдет с «Магниткой» до финала, а следующий сезон завершится ранним увольнением тренера-чемпиона. Перерождение «Металлурга» вместе с Воробьевым начнется позднее. Второе пришествие тренера в команду помогло «Металлургу» вернуться в финал Кубка Гагарина спустя пять лет.

Илья Воробьев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Воробьев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тренер-полиглот

15 лет игровой карьеры Воробьев, которого за бойцовские качества хвалил сам Дэйв Кинг, провел в Германии. Сменил страну с подачи отца — великого тренера Петра Воробьева, уехавшего работать в немецкую лигу. Хоккей в России 1990-х годов переживал не лучшие времена. Когда после развала СССР «открылись» двери в Европу, некоторые игроки этим воспользовались, как и Воробьев-младший.

Владение языками помогло Илье Петровичу перезапустить жизнь в хоккее после завершения карьеры. Он мечтал остаться в любимой игре, которая чуть не довела самоотверженного форварда до инвалидного кресла. Нападающий вовремя остановился и осознал, что пора. Череда перенесенных сотрясений могла сделать из едва разменявшего тридцатник парня овоща. За последний сезон Илья отыграл только два матча — и то неполных. А угодил в больницу по нелепой случайности: игрок, выбрасывая шайбу в меньшинстве, засадил клюшкой Воробьеву в голову. Пострадавший отключился моментально. Двадцать минут пролежал без сознания, а очнулся на больничной койке.

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Новая жизнь Воробьева в хоккее началась оригинально. На чемпионате мира-2010 в Кельне Илья через немецкую федерацию предложил свои услуги сборной России в качестве помощника-координатора, владеющего немецким и английским языками. Перевести речь Вячеслава Быкова на пресс-конференции, договориться о логистике, питании и других хозяйственных делах — всем этим занялся увлеченный молодой специалист. Приходилось решать и нестандартные ситуации: например, Воробьев организовал срочную доставку нового шлема из Мюнхена для лидера сборной Александра Овечкина. Мог ли тогда будущий тренер представить, что через пару лет его с Ови свяжут более трепетные отношения?

В Германии только завязавший с хоккеем Воробьев приступил к тренерству. Начал с низшей немецкой лиги, но все понимали, что возвращение Ильи Петровича в Россию — дело времени. Петр Ильич взял сына под опеку в молодежке «Локомотива». Трагические сентябрьские события 2011 года перевернули ярославский хоккей, и Воробьев-младший заканчивал чемпионат помощником тренера Высшей лиги, получив с отцом молодой состав, который выходил биться против мужиков.

Илья Воробьев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Воробьев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Переводил Морису, Кинэну и солисту группы Smokie

Межсезонье 2012 года — знаковый этап для «Металлурга» как минимум по двум причинам. Первая — в команду вернулся мэтр Геннадий Величкин. Заскучавший на офисной работе в КХЛ селекционер решил, что пора строить новую команду. Величкин пересобрал тренерский штаб и пригласил полиглота Воробьева на роль помощника Пола Мориса. Его приход в клуб — вторая причина, по которой межсезонье-2012 признаем важной вехой в развитии «Металлурга».

Воробьев быстро наладил контакт с Морисом благодаря идеальному английскому. Пола восхитил хоккейный интеллект молодого тренера. Илья Петрович, помимо прямых обязанностей, отвечал за коммуникацию и сопровождал главного тренера на пресс-конференциях. Подобная практика использовалась и в других клубах, когда русскоговорящий тренер выступал проводником для журналистов. Однако помогал с переводом Воробьев не только Морису.

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Весной 2012 года с концертом в уральскую глубинку прилетели лидеры групп Modern Talking и Smokie — Томас Андерс и Крис Норман. Перед грандиозным для кумиров 1980-х выступлением организаторы устроили пресс-конференцию. Норман говорил на английском, Андерс — на немецком, но на встречу с журналистами последний не явился. За помощью с переводом обратились — нет, мы не шутим — к Воробьеву, который долгие годы жил в Германии и в совершенстве знал языки. Тренер согласился на необычную просьбу и даже импровизировал с вопросами, когда корреспонденты общались с лидером Smokie.

Морис проработал в «Магнитке» только один сезон. Который стал самым провальным в тогдашней истории клуба — «Металлург» отправился в отпуск после первого раунда. Штаб канадца распустили, остался только Воробьев. Дальновидный Величкин понял, что этот человек необходим команде. С приходом Кинэна круг обязанностей Воробьева расширился. У Железного Майка он отвечал за защитников и смены, а также выстраивал коннект между североамериканскими тренерами и игроками. Нетрудно догадаться, почему за время в «Металлурге» недружелюбные болельщики прозвали Воробьева Переводчиком.

— Сразу скажу, что и Морис, и тем более Кинэн — специалисты высшего уровня. Майк — уникальная личность, психолог, который может достать из игрока все сто процентов его ресурсов. Что касается Мориса, то у него сильная методическая подготовка. Он — тренер нового поколения, который великолепно использует видео, тщательно разбирает игру своей команды, а также противника. Мне очень повезло поработать рядом с такими профессионалами — в чем-то очень не похожими один на другого, — говорил Воробьев.

Илья Воробьев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Воробьев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Новый проект Воробьева

Воробьев ожидаемо заменил Кинэна в «Металлурге» после увольнения Железного Майка в регулярке-2015/16. Илья Петрович повел команду к Кубку Гагарина, применив накопленный опыт за время работы с отцом, Морисом и Кинэном. Молодой тренер избавил команду от бразильского стиля и перестроил ее на более системный лад. Добавил слаженности и структуры обороне. Правда, выигранный «Магниткой» Кубок Гагарина и выход в финал следующего плей-офф некоторые считали не успехом Воробьева, а багажом Кинэна. Вклад Ильи Петровича безосновательно обесценивался.

— Все успехи Майка Кинэна были связаны с двумя людьми — на 60-70 процентов с Воробьевым и на 30-40 процентов с опытнейшим канадцем Майклом Пелино, который прошел все. Сам же Кинэн был ведущим и сделал то, что должен был сделать. Когда он уходил, сказал, что команда в надежных руках, — отмечал Геннадий Величкин по ходу финала-2016.

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Воробьева задевало, что многие недооценивали его заслуги. Переводчик, «багаж Кинэна» — какие только язвительные сравнения ни находили скептики, недолюбливавшие главного тренера, который дважды привез на Южный Урал финал. Судьба развела «Магнитку» и Илью Петровича в ноябре 2017 года, когда команда напоминала жалкое подобие прошлого сезона. Величкин выставил крайним Воробьева, которого сам же пригласил в «Металлург» и вырастил из него тренера-чемпиона. Воробьев стал сакральной жертвой, как когда-то Федор Канарейкин и Кинэн. Ученик пошел по стопам учителя и подвергся не менее неожиданному изгнанию.

Кармическая обратка прилетела Геннадию Ивановичу через два года. Ярмарочная селекция, в которой повяз генменеджер, провальное приглашение Йозефа Яндача — за череду ошибок разбрасывающийся деньгами Величкин потерял рабочее место за месяц до того, как в «Металлург» вернулся Илья Воробьев. Геннадия Ивановича заменил Сергей Ласьков, позже к работе подключился Сергей Гомоляко, взявший под контроль селекцию. Новый управленческий состав выполнил заявленные цели предшественника по перестройке. Для этого пришлось потратиться, резать по живому, расставаясь с местными воспитанниками, но результат оправдал средства. «Магнитка» впервые за пять лет бьется с ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

Нынешний «Металлург» — тренерский проект Воробьева, который дважды перезапускал команду. Год назад он собирал мускулистых парней и верил, что сила и мощь принесут успех. Не сработало. Перед нынешним сезоном концепция изменилась: нападение стало легче и мобильнее, появились три равных играющих звена. Воробьев избавился от доминирующей тройки, раскрепостил хоккеистов и нашел правильное сочетание эффективности и эффектности.

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— Мы прилично обновились в этом году. Идет процесс. Мы строим команду, мы омолодились, что уже давно надо было делать. Стали чуть меньше, но стали быстрее. Мне нравятся большие игроки — они для плей-офф хороши, когда начинается война, но сейчас хоккей меняется. Лига делает много для того, чтобы забивалось больше голов. Быстрые игроки должны показывать своё мастерство, — говорил перед сезоном Воробьев.

Выход в финал с новой и симпатичной «Магниткой» — важный пункт в послужном списке тренера. Списывать крутую игру на чей-либо багаж смеху подобно. «Металлург» — самая тренерская и гибкая по игровой структуре команда. Воробьев вернул уральцев в финал и вернулся туда сам после пятилетнего перерыва. За это время он пережил увольнение из «Металлурга», депрессивную командировку в СКА, успел поработать в сборной на чемпионатах мира, Олимпиаде и Кубке мира — и изменил представление о себе. Нелепые сравнения остались в прошлом. Пора признать, что в «Металлурге» работает крутой тренер.

Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Майк Кинэн
Пол Морис
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2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
1 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
5. Металлург - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
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6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
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3. Барыс - Металлург
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5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
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3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
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4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
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ЦСКА – Металлург
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