Голдобин и Федотов уедут в НХЛ? Что ждет в новом сезоне ЦСКА и «Магнитку»

Рассказываем, кто из игроков останется в клубах-финалистах.

Плей-офф КХЛ закончился непривычно поздно. 30 апреля ЦСКА и «Магнитка» бились за кубок, а 1 мая, когда открылся рынок свободных агентов, клубы неспешно начали объявлять о расставаниях с игроками и представлять новичков. Первыми это сделали команды, давно завершившие кубковый поход. Руководители и хоккеисты которых остыли и заранее приступили к переговорам. Финалистам же потребуется больше времени, чтобы осмыслить происходящее и войти в активную фазу селекционной работы с холодной головой.

ЦСКА: приоритет — сохранить состав

В эпоху потолка зарплат сложно создать чемпионскую команду, но куда сложнее ее удержать. Этой целью в межсезонье займется штаб Игоря Есмантовича. В оперативном интервью после победы президент ЦСКА сказал, что никакая из трех линий — вратарская, оборонительная, атакующая — в будущем не вызывает беспокойств. «У нас отличная команда. Если мы сохраним состав, то все будет хорошо». — Есмантович был оптимистичен. Смелое заявление реализовать на практике будет непросто. Однако ЦСКА даже в условиях фиксированной платежки не первый год остается в топе КХЛ — не сомневаюсь, что летом армейцы найдут чем удивить в селекции.

Велика вероятность отъезда в Северную Америку вратаря Ивана Федотова, задрафтованного «Филадельфией». «Флайерз» давно следят за прогрессирующим в КХЛ голкипером. За четыре сезона Федотов из вратаря Высшей лиги дорос до первого номера олимпийской сборной и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА. 25 лет — оптимальный возраст для смены лиги. Иван сформировался и окреп в КХЛ, самое время попробовать себя в североамериканском хоккее. Уход Федотова добавит армейцам головной боли во вратарской линии. Неизвестно, останется ли в команде Адам Рейдеборн. Москвичи договорились о контракте с Александром Шарыченковым, который заканчивал плей-офф основным вратарем «Салавата Юлаева», но сомневаюсь, что их тандем с шведским голкипером подходит для больших задач. Есть вероятность приезда из «Аризоны» Ивана Просветова, но пока об этом говорить рано.

Изменения в составе армейцев неизбежны. Контракты заканчиваются у многих ведущих игроков: Сергея Андронова, Владислава Каменева, Сергея Плотникова, Андрея Светлакова, Александра Попова. Последний пока не решил, продолжать ли карьеру либо красиво уйти из хоккея после победы в Кубке Гагарина и с полученным призом MVP плей-офф. Все-таки в августе форварду исполнится 42 года. Светлаков и Каменев останутся в ЦСКА. Коллега Михаил Зислис сообщал, что может покинуть армейцев Клас Дальбек, несмотря на действующий до конца сезона-2022/23 контракт. Шведским защитником интересуется «Давос».

Хоккеисты ЦСКА празднуют победу в Кубке Гагарина. Фото ХК ЦСКА ХК ЦСКА

«Магнитка»: прежний стиль и проблема с вратарями

Не менее сложная ситуация с вратарями у «Металлурга». В команде нет голкиперов с подписанным контрактом на новый сезон. Соглашения Василия Кошечкина, Ивана Налимова и Глеба Моисеева истекли 30 апреля. По моей информации, последнего уральцы хотят оставить в команде, но 20-летний вратарь рассматривается только как третий номер. На рынке дефицит сильных голкиперов с российским паспортом, а договориться с легионерами проблематично. Думаю, в «Металлурге» дождутся решения Кошечкина — захочет ли он продолжить карьеру или же предпочтет уйти после проигрыша в финале ЦСКА. После чего рассмотрят свободных вратарей на рынке.

Плей-офф показал, что Василий не уступает молодым и готов решать высокие задачи. Как сказал после седьмого матча Иван Федотов: «Без Кошечкина «Магнитка» не вышла бы в финал». Не воспринимайте эти слова как уважительные комплименты старшему коллеге. Вклад 39-летнего голкипера в серебро «Металлурга» велик. Кошечкин заслужил приз MVP плей-офф не меньше, чем Попов. Однако травмы и многочисленные повреждения — неизбежные спутники долгой карьеры. Василию тяжело дался поход за серебром. Из-за череды травм он не играл с 2 декабря и восстановился только к старту плей-офф. Позволит ли здоровье провести еще один сезон, даже в качестве второго вратаря, — большой вопрос.

«Металлург» сделал квалификационные предложения лидерам плей-офф Николаю Голдобину и Григорию Дронову и просидевшему в запасе Игорю Руденкову. Новый контракт подписал Денис Зернов, по ходу сезона уральцы продлили Артема Минулина и Семена Кошелева. Планируют сохранить в Магнитогорске канадских форвардов: Джоша Карри, Филиппа Майе и Брендана Лайпсика. Нападающие оправдали ожидания руководства. Продолжение сотрудничества видится логичным шагом после удачного сезона. Карри продлил контракт с «Магниткой» еще в конце февраля. Лайпсик приезжал в «Металлург» на двухлетнее соглашение. Договориться предстоит только с Майе — на форварда, великолепно подошедшего творческой команде Воробьева, уральцы не должны скупиться. А вот защитник Линус Хультстрем не останется на Южном Урале — швед продолжит карьеру в «Линчепинге».

Николай Голдобин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В новом сезоне «Металлург» сохранит игровой рисунок. Останется ярким и нацеленным на творчество коллективом. При этом из поражения извлекут правильные выводы, которые отразятся и на селекции. Новичков планируют подбирать под стиль команды. В плей-офф уральцам не хватило глубины состава, но тренерский штаб выжал из готовых идти в бой игроков максимум. Выходили на лед даже те, кто едва-едва поправил здоровье: тот же Михаил Пашнин, который для безопасности сменил привычный визор на полностью закрывающую лицо стеклянную маску. Магнитогорцы планируют сохранить силового и самоотверженного защитника, при этом на хоккеиста высокий спрос на рынке. Не исключаю, что для этого придется перебивать солидные предложения конкурентов.

Пашниным, как и Егором Яковлевым, интересуются многие топ-клубы. Олимпийского чемпиона хотят видеть в «Ак Барсе», где новую команду строит знакомый защитнику по работе в сборной и СКА тренер Олег Знарок. Сам Яковлев после седьмого матча с ЦСКА намекнул, что ему как магнитогорскому воспитаннику хотелось бы остаться в «Металлурге». Как по мне, продление контракта — оптимальный вариант для Егора. Его уважают в клубе и точно не пожалеют денег на новое соглашение. Яковлев держит раздевалку, неравнодушен к околохоккейным делам. Мне рассказывали, что медийный прогресс «Металлурга» в том числе заслуга защитника, понимающего современные тренды. Руководителям надо цепляться за таких игроков.

«Магнитка» прошлым летом собрала сбалансированную команду и избавилась от зависимости от одного-двух лидеров. Однако потеря того же Николая Голдобина, который задумывается о новом заходе в НХЛ, ослабит состав. Заменить обученного и одного из самых креативных форвардов лиги с подорванным внешним рынком проблематично. Удивило, что клуб не сохранил права на Егора Коробкина, который впечатлил всех в плей-офф. Форвард получил статус НСА. Сейчас «Металлургу» важно сохранить костяк, который помог дойти до финала и восхищал зрителей комбинационным хоккеем. Точечные усиления добавят составу глубины и вариативности, но прежде всего Сергею Гомоляко и Сергею Ласькову предстоит решить вратарский вопрос — это приоритетная задача в межсезонье.