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Сегодня, 17:00

Голдобин и Федотов уедут в НХЛ? Что ждет в новом сезоне ЦСКА и «Магнитку»

Форвард «Металлурга» Голдобин и вратарь ЦСКА Федотов могут уехать из КХЛ в НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Федотов.
Фото photo.khl.ru
Хоккеисты ЦСКА празднуют победу в Кубке Гагарина.
Фото ХК ЦСКА
Николай Голдобин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Рассказываем, кто из игроков останется в клубах-финалистах.

Плей-офф КХЛ закончился непривычно поздно. 30 апреля ЦСКА и «Магнитка» бились за кубок, а 1 мая, когда открылся рынок свободных агентов, клубы неспешно начали объявлять о расставаниях с игроками и представлять новичков. Первыми это сделали команды, давно завершившие кубковый поход. Руководители и хоккеисты которых остыли и заранее приступили к переговорам. Финалистам же потребуется больше времени, чтобы осмыслить происходящее и войти в активную фазу селекционной работы с холодной головой.

Владимир Чебатуркин, Игорь Есмантович, Евгений Корешков, Равиль Якубов, Сергей Наумов, Сергей Федоров. Президент ЦСКА Есмантович после победы в Кубке Гагарина: «Замена Никитина на Федорова сработала на сто процентов»

ЦСКА: приоритет — сохранить состав

В эпоху потолка зарплат сложно создать чемпионскую команду, но куда сложнее ее удержать. Этой целью в межсезонье займется штаб Игоря Есмантовича. В оперативном интервью после победы президент ЦСКА сказал, что никакая из трех линий — вратарская, оборонительная, атакующая — в будущем не вызывает беспокойств. «У нас отличная команда. Если мы сохраним состав, то все будет хорошо». — Есмантович был оптимистичен. Смелое заявление реализовать на практике будет непросто. Однако ЦСКА даже в условиях фиксированной платежки не первый год остается в топе КХЛ — не сомневаюсь, что летом армейцы найдут чем удивить в селекции.

Велика вероятность отъезда в Северную Америку вратаря Ивана Федотова, задрафтованного «Филадельфией». «Флайерз» давно следят за прогрессирующим в КХЛ голкипером. За четыре сезона Федотов из вратаря Высшей лиги дорос до первого номера олимпийской сборной и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА. 25 лет — оптимальный возраст для смены лиги. Иван сформировался и окреп в КХЛ, самое время попробовать себя в североамериканском хоккее. Уход Федотова добавит армейцам головной боли во вратарской линии. Неизвестно, останется ли в команде Адам Рейдеборн. Москвичи договорились о контракте с Александром Шарыченковым, который заканчивал плей-офф основным вратарем «Салавата Юлаева», но сомневаюсь, что их тандем с шведским голкипером подходит для больших задач. Есть вероятность приезда из «Аризоны» Ивана Просветова, но пока об этом говорить рано.

Изменения в составе армейцев неизбежны. Контракты заканчиваются у многих ведущих игроков: Сергея Андронова, Владислава Каменева, Сергея Плотникова, Андрея Светлакова, Александра Попова. Последний пока не решил, продолжать ли карьеру либо красиво уйти из хоккея после победы в Кубке Гагарина и с полученным призом MVP плей-офф. Все-таки в августе форварду исполнится 42 года. Светлаков и Каменев останутся в ЦСКА. Коллега Михаил Зислис сообщал, что может покинуть армейцев Клас Дальбек, несмотря на действующий до конца сезона-2022/23 контракт. Шведским защитником интересуется «Давос».

Хоккеисты ЦСКА с Кубком Гагарина. Фото ХК ЦСКА
Хоккеисты ЦСКА празднуют победу в Кубке Гагарина. Фото ХК ЦСКА
ХК ЦСКА

«Магнитка»: прежний стиль и проблема с вратарями

Не менее сложная ситуация с вратарями у «Металлурга». В команде нет голкиперов с подписанным контрактом на новый сезон. Соглашения Василия Кошечкина, Ивана Налимова и Глеба Моисеева истекли 30 апреля. По моей информации, последнего уральцы хотят оставить в команде, но 20-летний вратарь рассматривается только как третий номер. На рынке дефицит сильных голкиперов с российским паспортом, а договориться с легионерами проблематично. Думаю, в «Металлурге» дождутся решения Кошечкина — захочет ли он продолжить карьеру или же предпочтет уйти после проигрыша в финале ЦСКА. После чего рассмотрят свободных вратарей на рынке.

Плей-офф показал, что Василий не уступает молодым и готов решать высокие задачи. Как сказал после седьмого матча Иван Федотов: «Без Кошечкина «Магнитка» не вышла бы в финал». Не воспринимайте эти слова как уважительные комплименты старшему коллеге. Вклад 39-летнего голкипера в серебро «Металлурга» велик. Кошечкин заслужил приз MVP плей-офф не меньше, чем Попов. Однако травмы и многочисленные повреждения — неизбежные спутники долгой карьеры. Василию тяжело дался поход за серебром. Из-за череды травм он не играл с 2 декабря и восстановился только к старту плей-офф. Позволит ли здоровье провести еще один сезон, даже в качестве второго вратаря, — большой вопрос.

«Металлург» сделал квалификационные предложения лидерам плей-офф Николаю Голдобину и Григорию Дронову и просидевшему в запасе Игорю Руденкову. Новый контракт подписал Денис Зернов, по ходу сезона уральцы продлили Артема Минулина и Семена Кошелева. Планируют сохранить в Магнитогорске канадских форвардов: Джоша Карри, Филиппа Майе и Брендана Лайпсика. Нападающие оправдали ожидания руководства. Продолжение сотрудничества видится логичным шагом после удачного сезона. Карри продлил контракт с «Магниткой» еще в конце февраля. Лайпсик приезжал в «Металлург» на двухлетнее соглашение. Договориться предстоит только с Майе — на форварда, великолепно подошедшего творческой команде Воробьева, уральцы не должны скупиться. А вот защитник Линус Хультстрем не останется на Южном Урале — швед продолжит карьеру в «Линчепинге».

Николай Голдобин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Николай Голдобин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В новом сезоне «Металлург» сохранит игровой рисунок. Останется ярким и нацеленным на творчество коллективом. При этом из поражения извлекут правильные выводы, которые отразятся и на селекции. Новичков планируют подбирать под стиль команды. В плей-офф уральцам не хватило глубины состава, но тренерский штаб выжал из готовых идти в бой игроков максимум. Выходили на лед даже те, кто едва-едва поправил здоровье: тот же Михаил Пашнин, который для безопасности сменил привычный визор на полностью закрывающую лицо стеклянную маску. Магнитогорцы планируют сохранить силового и самоотверженного защитника, при этом на хоккеиста высокий спрос на рынке. Не исключаю, что для этого придется перебивать солидные предложения конкурентов.

Пашниным, как и Егором Яковлевым, интересуются многие топ-клубы. Олимпийского чемпиона хотят видеть в «Ак Барсе», где новую команду строит знакомый защитнику по работе в сборной и СКА тренер Олег Знарок. Сам Яковлев после седьмого матча с ЦСКА намекнул, что ему как магнитогорскому воспитаннику хотелось бы остаться в «Металлурге». Как по мне, продление контракта — оптимальный вариант для Егора. Его уважают в клубе и точно не пожалеют денег на новое соглашение. Яковлев держит раздевалку, неравнодушен к околохоккейным делам. Мне рассказывали, что медийный прогресс «Металлурга» в том числе заслуга защитника, понимающего современные тренды. Руководителям надо цепляться за таких игроков.

«Магнитка» прошлым летом собрала сбалансированную команду и избавилась от зависимости от одного-двух лидеров. Однако потеря того же Николая Голдобина, который задумывается о новом заходе в НХЛ, ослабит состав. Заменить обученного и одного из самых креативных форвардов лиги с подорванным внешним рынком проблематично. Удивило, что клуб не сохранил права на Егора Коробкина, который впечатлил всех в плей-офф. Форвард получил статус НСА. Сейчас «Металлургу» важно сохранить костяк, который помог дойти до финала и восхищал зрителей комбинационным хоккеем. Точечные усиления добавят составу глубины и вариативности, но прежде всего Сергею Гомоляко и Сергею Ласькову предстоит решить вратарский вопрос — это приоритетная задача в межсезонье.

Игорь Ларионов и&nbsp;Антон Бурдасов. Ларионов — в «Торпедо», Бурдасов — в «Тракторе». Открытие рынка свободных агентов КХЛ. Live!
Иван Федотов
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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