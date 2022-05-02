Клуб КХЛ подписал легионеров, которые уехали по ходу плей-офф. Вернутся ли они в Россию?

Странный ход «Автомобилиста».

Практически для любого российского болельщика 1 мая — это не только долгожданные праздники, шашлыки и отдых с близкими на природе, но и первый день работы рынка свободных агентов в КХЛ. Однако в этом году Первомай из-за неразберихи с легионерами и не самой понятной ситуацией с ценником на россиян выдался не таким интересным, как хотелось бы. А главное — долгожданное открытие трансферного окна долгое время не могло порадовать иностранными подписаниями.

Тем не менее ближе к вечеру на авансцену внезапно вышел «Автомобилист», который объявил о регистрации контрактов сразу с четырьмя иностранцами (пусть де-юре канадец Волк и не имеет легионерского статуса из-за наличия казахстанского паспорта). Правда, новость екатеринбуржцев получилась по-настоящему странной:

«Сегодня в Центральном информационном бюро КХЛ зарегистрированы контракты ХК «Автомобилист» с четырьмя хоккеистами: двухлетние соглашения с клубом заключили вратарь Юха Метсола (предыдущий клуб — «Салават Юлаев»), защитник Юрки Йокипакка («Сибирь»), а также центральные нападающие Миро Аалтонен («Витязь») и Кертис Волк («Барыс»). Наш клуб рассчитывает на взаимное успешное и долгосрочное сотрудничество!» — говорится в клубном пресс-релизе.

Не находите не совсем привычной глазу формулировку «были зарегистрированы контракты»? Даже для загадочного и не самого открытого руководства «Автомобилиста», заблаговременно прикрывшего комментарии на официальной странице в «ВК», она кажется странной. Обычно при таких анонсах клубы оперируют фразами «достигнута договоренность о подписании контракта» и «подписан контракт». Да и предложение «Наш клуб рассчитывает на взаимное успешное и долгосрочное сотрудничество!» выглядит не как приветствие, а скорее как призыв к игрокам. Что же хотела сказать этим ребусом пресс-служба уральцев? На самом деле все достаточно просто: вчерашний анонс — простая формальность, а у екатеринбуржцев по-прежнему нет уверенности, что легионерская четверка приедет летом играть за «Автомобилист».

Для того чтобы полностью разобраться в ситуации, нужно знать дату и обстоятельства, при которых иностранцы ставили подпись под соглашением. По действующему регламенту хоккеисты не имеют права вести переговоры до 1 мая, то есть до официального открытия рынка свободных агентов. Однако верите ли вы в то, что все клубы свято соблюдают это правило? В конце концов, живи они по правилам, вчера не было бы такого количества переходов. Бороться с контрактами, подписанными до 30 апреля и убранными в менеджерский стол до открытия трансферного окна, практически бесполезно.

Переговоры «Автомобилиста» с потенциальными новичками до окончания их соглашений со старыми клубами — аксиома. Например, о переезде Юхи Метсолы в Екатеринбург в кулуарах знали еще задолго до начала плей-офф — его агент заявил, что контракт был подписан еще в январе. Куда важнее разобраться с другим: до или после начала всем известных событий екатеринбуржцы ударили по рукам с легионерами? И если финский голкипер и Аалтонен получили контракты от уральцев до 23 февраля, то, по информации «СЭ», на Йокипакку и Волка связка Рябков — Гросс обратила внимание уже в марте, когда мир изменился до неузнаваемости.

Но, даже заручившись согласием легионеров, менеджеры «Автомобилиста» пока не могут сказать, доедут ли те до Урала. Как бы то ни было, регистрация контрактов позволит екатеринбуржцам закрепить права на хоккеистов на случай, если они все-таки дадут заднюю и откажутся приехать на сборы.

Поражает другое — прямо сейчас в ростере «Авто» числится семь легионеров, двое из которых — вратари. При этом в их число не входят «казахстанцы» Джесси Блэкер и Кертис Волк. И если количество полевых иностранцев в общей заявке регламент не ограничивает, то наличие двух вратарей-легионеров не допускает. Впрочем, расторжение шведа Юхана Матссона, имеющего соглашения до конца следующего сезона, — дело времени. Не забывайте также о французе Стефане Да Косте, канадце Патрисе Кормье и немце Бруксе Мэйсеке, который первым из легионеров после начала геополитического бардака неожиданно решил продлить свой контракт.

При нормальном течении жизни «Автомобилист» без проблем мог бы войти в сезон с шестью иностранцами и ротировать одного из них. Однако как быть, если ФХР и Минспорт продавят уменьшение количества легионеров в заявке на матч до трех, а финны наплюют на общественное мнение соотечественников? И вот тут, казалось бы, сыгравшее на опережение руководство уральцев вполне может стать заложником собственной скорости. Тем не менее вероятность того, что трио из Суоми все-таки доедет до Урала, ничтожно мала.