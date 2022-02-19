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Сегодня, 11:15

«Локомотив» долго думал, что делать с легионером, осужденным в США за изнасилование. И в конце концов выгнал

Алексей Шевченко высказался о решении «Локомотива» расторгнуть контракт с Ридом Буше и олимпийском финале сборной России
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Рид Буше.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Обзор дня Алексея Шевченко.

В финале

Сборная России вышла в финал Олимпиады, потратив очень много эмоций. Насчет физического состояния беспокоиться не надо. Вся команда в отличной форме, вы видели, что они не сбавляли темпа ни на секунду и даже овертайм провели на высоких скоростях. В этом компоненте мы точно не уступаем финнам. Но пришлось сильно понервничать поздно вечером в пятницу. Впрочем, за два дня и нервы должны прийти в норму. У нас в команде есть баланс между молодыми и возрастными, да и парни, у которых вся карьера впереди, не склонны к тому, чтобы сильно переживать.

Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 2:1&nbsp;Б. Иван Федотов, Никита Нестеров и&nbsp;Егор Яковлев. Спасибо, Федотов, Яковлев, Грицюк! Вы вытащили сборную с края обрыва

Александр Никишин выходит на каждую игру так, словно идет рядовой матч чемпионата КХЛ. И ему нужно сделать то, что он умеет. Вы видели буллит Арсения Грицюка в решающий момент? По лицу было видно, что хоккеист отнесся к этому спокойно. В микст-зоне омич задержался, а когда я с ним встретился прямо у выхода, то не заметил какой-то эйфории. Казалось, что больше всех нервничает Сергей Телегин. После раскаток он последним уходил со льда, катался, даже когда уже собрали шайбы и убирали ворота. Думал, старается унять дрожь, но, видимо, это просто какой-то ритуал. Потому что он стал одним из лучших защитников в игре против шведов.

Так что финал будет таким же, как и полуфинал, а также практически все игры нашей команды, исключая встречу с Чехией. Тут уж все решит, как используем свои немногочисленные моменты. Финны, может быть, и считаются фаворитами, но если вы смотрели их полуфинальный матч, то там они не произвели впечатления команды, которую не обыграть. Готовьтесь к нудному, но нервному противостоянию. Шансов на победу у нас столько же, сколько у соперника. Но будет очень обидно пройти такой путь и остаться без золота.

Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 2:1&nbsp;Б. Арсений Грицюк забивает победный буллит. Буллиты, которые мы не забудем никогда. Как Россия и Швеция исполняли свои попытки

Решение

«Локомотив» расстался с американским нападающим Ридом Буше. Контракт с форвардом расторгнут. Пока неизвестны подробности сделки, но в релизе упомянут Трудовой кодекс. Говорят, что хоккеист уехал в Америку, но не вернулся в срок, обговоренный с менеджером, так что уволили его за прогулы. Никакие компенсации там не предусмотрены. Надеюсь, что и представители Рида не будут настаивать на выплате неустойки за следующий год контракта.

В Ярославле долго решали, как поступить с хоккеистом. Игорь Никитин на турнире в Казани дал понять, что он рассчитывает на Буше, назвал его лидером команды, но у главного тренера не было права голоса в этой ситуации. В клубе были обязаны учитывать иные факторы. Кажется, что решение по хоккеисту было принято не в офисе «Локомотива», а гораздо выше. Нельзя было закрывать глаза на то, что случилось с Ридом. Слишком уж позорная статья, по которой он был осужден.

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При этом сами по себе проблемы с законом никогда не пугали «Локомотив». Бывший тренер ярославского клуба Крейг Мактавиш тоже был осужден. Пьяным он влетел в чужой автомобиль, а водитель того транспортного средства погиб. Крейг сначала все отрицал и был признан невиновным, но нашлись свидетели употребления алкогольных напитков. Снова открыли дело, Мактавиш признался и получил год тюрьмы. В Ярославле не обратили внимания на этот факт биографии. Да, выпил, попал в аварию, погиб человек. Плохо, ужасно, но это было слишком давно, а в России к таким происшествиям почему-то относятся с пониманием. Но насиловать девочку двенадцати лет — это слишком. В Ярославле поступили правильно, видимо, кто-то представил, что неслось бы с трибун стадионов.

Отъезд

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников покинул Новосибирск и подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто». В Канаду он отправится сразу, как только получит рабочую визу. И если это случится быстро, то присоединится к фарм-клубу.

Зачем это надо Дмитрию? Кажется, что драфт 2020 года, где его выбрали, как-то не слишком правильно был оценен как агентами игрока, так и самим хоккеистом. Ну что такое пятый раунд? Это же лотерея, после второго там выбирают тех, кто остался, не рассчитывая всерьез, что он выстрелит. Но кое-кто перепутал цифру пять с цифрой один. И постоянно требовал от Андрея Мартемьянова, чтобы он давал много времени Овчинникову, выпускал его на площадку, делал игроком основного состава. Главный тренер первое время оценивал игрока, давал ему шансы, особенно в момент, когда было много травмированных, но потом Дмитрий закономерно попал в запас (а чаще просто сидел 13-м форвардом). И, глядя на матчи «Сибири», я никогда не считал, что тренер задвигает молодого.

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Овчинников выходил на игры в МХЛ и там тоже никогда не производил впечатления хоккеиста, способного в одиночку сделать результат. Статистика в молодежке у него неплохая, но только потому, что «Снайперы» слабые, а он проводил на льду по полчаса при полном отсутствии конкуренции. Овчинникова не пригласили на сбор перед молодежным чемпионатом мира. И это тоже не выглядело сенсацией. Но окружение хоккеиста окончательно решило, что Овчинников — игрок высокого уровня. И хоккеиста отправили за океан.

Арсений Грицюк
Рид Буше
КХЛ
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК Локомотив (Ярославль)
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