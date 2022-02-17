КХЛ наконец утвердила регламент плей-офф. Как будет разыгран Кубок Гагарина
Победа
Российская сборная вышла в полуфинал олимпийского турнира в Пекине. С Данией легко не получилось, но, опять же, обсуждать качество хоккея сейчас странно. Есть результат, есть победа. Американцы и канадцы, которыми восторгались на турнире, уже распущены по домам — хоккеисты собирают вещи. Уж про США столько хорошего было сказано. Дескать, никто с ними не совладает. Но они уступили словакам.
У нас настроение в четверг утром гораздо лучше. Немного покоробило, что главный тренер Алексей Жамнов после матча опять жалуется на проблемы с психологией. Мол, на них большое давление, на плечах «лежит плита». И тут же Алексей Кудашов в интервью Игорю Рабинеру повторяет тезис о том, что выступление сборной — дело государственной важности. Чему тогда удивляется тренер? С одной стороны, говорят о важности турнира для всей страны, но при этом просят расслабиться и получить удовольствие от хоккея. Но так не бывает.
Если же говорить о качестве, то можно вспомнить, как нас простили датчане в моменте с ошибкой Ивана Федотова, чьи выходы за шайбой не первый раз нервируют. Можно напоминать о ситуации в третьем периоде, когда соперник убежал «два в один» в меньшинстве. Тогда команду спас голкипер. Однако нельзя не учитывать, что в первом периоде преимущество по броскам было 18:1, а в итоге мы не пропустили вторую шайбу, а забросили третью. Надо сконцентрироваться на положительных вещах, а негатив оставить в стороне, ведь он бесполезен в нынешней ситуации. Россия в полуфинале, дальше игра со Швецией. Сетка благосклонна к команде, и этим надо пользоваться.
Решение
Наконец-то правление КХЛ провело заседание и утвердило регламент плей-офф. Чуда не случилось. Результаты команд в регулярном чемпионате подсчитаны по проценту побед, что нарушает принятый регламент. Но мы уже привыкли. Не первый раз в этом сезоне основной документ становится мусором, ничего не значащей бумагой. Есть пары плей-офф. Главная особенность заседания в том, что четко определены параметры матчей на вылет. Сделано все, чтобы игры состоялись, а отмена каких-то встреч не произойдет просто так, всегда будут последствия. И пострадают те, кто попытается прикрыться пандемией, а не решать проблему. Нужно насобирать 15 игроков (13 полевых и двух вратарей), чтобы не засчитали техническое поражение. А если какой-то клуб не соберет состав (ума не приложу, как это возможно), то им присудят «технарь» и оспорить его будет невозможно.
Регламент практически скопирован с олимпийского за одним важным исключением — предусмотрено, что кубок вообще не разыгрывают. Это если в финале оба клуба не проведут ни одного матча, а слягут с ковидом. Вряд ли подобное случится, но хотя бы правило по этому поводу есть. В Пекине условия иные, тут заставят играть сборные, которые проиграли в полуфинале, либо команды, который вылетели раньше, а также может быть два олимпийских чемпиона. У нас отказались от такого, что, наверное, правильно.
Единственное, что не дает покоя после правления КХЛ: неужели эти законы нельзя было вписать в регламент на нынешний сезон? Они же простые и понятные, не дают двойной трактовки, а клубы были бы мотивированы на проведение матчей чемпионата. Ну так примите это все летом, когда пандемия была в разгаре. Но тогда не было опыта молодежного чемпионата мира и Пекина, а в лиге никто не догадался, что могут возникнуть проблемы.
Мысли
Нападающий «Авангарда» Никита Сошников может вернуться в НХЛ. Ладно бы эти слухи пошли из России, но о таком варианте пишет североамериканское издание. Правда, есть важное уточнение: Сошников, видимо, заставляет своего агента прорабатывать варианты. Пока никакого интереса со стороны команд нет, но после звонка представителя кто-то, может, и задумается.
Уверен, что Никита решил прощупать почву по семейным обстоятельствам. С женой они познакомились в Канаде (она русскоязычная), наверняка супруга не раз заговаривала о том, чтобы переехать обратно в Америку, где намного более комфортные условия для быта, хотя с деньгами Никиты и в России можно жить в хороших условиях. Это единственный вариант, который приходит в голову. Потому что хоккейных аргументов за отъезд не существует.
Сошников заметно сдал после переезда из Уфы. Он не смог закрепиться в ЦСКА, да и в «Авангарде» перезагрузить карьеру не удалось. Сейчас у форварда 15 очков в 22 матчах, но всего четыре заброшенные шайбы. Вряд ли с такой статистикой, с нынешней игрой Никита получит что-то больше дешевого двустороннего контракта. Однако деньги не проблема, нужно перебраться за океан любыми способами.
Напомним, что Сошников довольно неплохо начал заокеанскую карьеру в «Торонто», но после знаменитого сотрясения так и не смог восстановиться. Доктора его лечили как-то неправильно, хоккеист долго приходил в себя, а обмен в «Сент-Луис» ничего не дал. В НХЛ прекрасно знают о проблемах со здоровьем, что еще больше усложняет вопрос с возвращением. Но агент Никиты будет стараться найти хоть какой-то вариант. Это не хоккейный вопрос.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|1.03
|19:30
|
Йокерит – Спартак
|- : -