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Сегодня, 11:00

КХЛ наконец утвердила регламент плей-офф. Как будет разыгран Кубок Гагарина

КХЛ утвердила регламент проведения Кубка Гагарина-2022
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Кубок Гагарина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
КХЛ утвердила регламент проведения Кубка Гагарина-2022.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Обзор дня Алексея Шевченко

Победа

Российская сборная вышла в полуфинал олимпийского турнира в Пекине. С Данией легко не получилось, но, опять же, обсуждать качество хоккея сейчас странно. Есть результат, есть победа. Американцы и канадцы, которыми восторгались на турнире, уже распущены по домам — хоккеисты собирают вещи. Уж про США столько хорошего было сказано. Дескать, никто с ними не совладает. Но они уступили словакам.

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У нас настроение в четверг утром гораздо лучше. Немного покоробило, что главный тренер Алексей Жамнов после матча опять жалуется на проблемы с психологией. Мол, на них большое давление, на плечах «лежит плита». И тут же Алексей Кудашов в интервью Игорю Рабинеру повторяет тезис о том, что выступление сборной — дело государственной важности. Чему тогда удивляется тренер? С одной стороны, говорят о важности турнира для всей страны, но при этом просят расслабиться и получить удовольствие от хоккея. Но так не бывает.

18.02.2022 | Россия — Швеция

Если же говорить о качестве, то можно вспомнить, как нас простили датчане в моменте с ошибкой Ивана Федотова, чьи выходы за шайбой не первый раз нервируют. Можно напоминать о ситуации в третьем периоде, когда соперник убежал «два в один» в меньшинстве. Тогда команду спас голкипер. Однако нельзя не учитывать, что в первом периоде преимущество по броскам было 18:1, а в итоге мы не пропустили вторую шайбу, а забросили третью. Надо сконцентрироваться на положительных вещах, а негатив оставить в стороне, ведь он бесполезен в нынешней ситуации. Россия в полуфинале, дальше игра со Швецией. Сетка благосклонна к команде, и этим надо пользоваться.

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Решение

Наконец-то правление КХЛ провело заседание и утвердило регламент плей-офф. Чуда не случилось. Результаты команд в регулярном чемпионате подсчитаны по проценту побед, что нарушает принятый регламент. Но мы уже привыкли. Не первый раз в этом сезоне основной документ становится мусором, ничего не значащей бумагой. Есть пары плей-офф. Главная особенность заседания в том, что четко определены параметры матчей на вылет. Сделано все, чтобы игры состоялись, а отмена каких-то встреч не произойдет просто так, всегда будут последствия. И пострадают те, кто попытается прикрыться пандемией, а не решать проблему. Нужно насобирать 15 игроков (13 полевых и двух вратарей), чтобы не засчитали техническое поражение. А если какой-то клуб не соберет состав (ума не приложу, как это возможно), то им присудят «технарь» и оспорить его будет невозможно.

Регламент практически скопирован с олимпийского за одним важным исключением — предусмотрено, что кубок вообще не разыгрывают. Это если в финале оба клуба не проведут ни одного матча, а слягут с ковидом. Вряд ли подобное случится, но хотя бы правило по этому поводу есть. В Пекине условия иные, тут заставят играть сборные, которые проиграли в полуфинале, либо команды, который вылетели раньше, а также может быть два олимпийских чемпиона. У нас отказались от такого, что, наверное, правильно.

Единственное, что не дает покоя после правления КХЛ: неужели эти законы нельзя было вписать в регламент на нынешний сезон? Они же простые и понятные, не дают двойной трактовки, а клубы были бы мотивированы на проведение матчей чемпионата. Ну так примите это все летом, когда пандемия была в разгаре. Но тогда не было опыта молодежного чемпионата мира и Пекина, а в лиге никто не догадался, что могут возникнуть проблемы.

Никита Сошников. Нападающий «Авангарда» Никита Сошников хочет вернуться в НХЛ

Мысли

Нападающий «Авангарда» Никита Сошников может вернуться в НХЛ. Ладно бы эти слухи пошли из России, но о таком варианте пишет североамериканское издание. Правда, есть важное уточнение: Сошников, видимо, заставляет своего агента прорабатывать варианты. Пока никакого интереса со стороны команд нет, но после звонка представителя кто-то, может, и задумается.

Уверен, что Никита решил прощупать почву по семейным обстоятельствам. С женой они познакомились в Канаде (она русскоязычная), наверняка супруга не раз заговаривала о том, чтобы переехать обратно в Америку, где намного более комфортные условия для быта, хотя с деньгами Никиты и в России можно жить в хороших условиях. Это единственный вариант, который приходит в голову. Потому что хоккейных аргументов за отъезд не существует.

Сошников заметно сдал после переезда из Уфы. Он не смог закрепиться в ЦСКА, да и в «Авангарде» перезагрузить карьеру не удалось. Сейчас у форварда 15 очков в 22 матчах, но всего четыре заброшенные шайбы. Вряд ли с такой статистикой, с нынешней игрой Никита получит что-то больше дешевого двустороннего контракта. Однако деньги не проблема, нужно перебраться за океан любыми способами.

Напомним, что Сошников довольно неплохо начал заокеанскую карьеру в «Торонто», но после знаменитого сотрясения так и не смог восстановиться. Доктора его лечили как-то неправильно, хоккеист долго приходил в себя, а обмен в «Сент-Луис» ничего не дал. В НХЛ прекрасно знают о проблемах со здоровьем, что еще больше усложняет вопрос с возвращением. Но агент Никиты будет стараться найти хоть какой-то вариант. Это не хоккейный вопрос.

Никита Сошников
Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
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Восточная конференция И В П О
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
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3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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1. Сал. Юлаев - Сибирь
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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1. Металлург - Барыс
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Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
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2. Йокерит - Спартак
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4. Спартак - Йокерит
0 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
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1. Трактор - Нефтехимик
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