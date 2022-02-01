Преступление или ошибка юности? Суд признал американца, играющего за «Локомотив», виновным в изнасиловании

Рид Буше отделался условным сроком. Обозреватель «СЭ» ищет логику в американском общественном мнении и предсказывает расторжение контракта в России.

Моральная оценка может быть какой угодно

Американский суд наказал нападающего «Локомотива» Буше, который стал фигурантом дела о сексуальном насилии многолетней давности, минимальным условным сроком. Пока не ясно, сможет ли игрок продолжить выступление за ярославскую команду, с которой он в межсезонье заключил контракт на два года. Клуб не стал применять к хоккеисту санкций, но выступил со странным заявлением, где мало конкретики. Однако реальность расторжения соглашения с Буше уверенно читается между строк. Как это обставить в соответствии с правовыми нормами, не выплачивая игроку компенсацию, на данный момент объяснит не каждый опытный юрист.

Нападающего в публичном пространстве выставили исчадием ада еще до финального решения суда, не вдаваясь в детали. Неправильно оценивать ситуацию, руководствуясь только нормами морали. Они нигде не прописаны до последней буквы и всегда могут толковаться по личному желанию. Кто-то считает эту историю преступлением против всего человечества, для другого — небольшая ошибка далекой юности. Как отыскать истину, не зная до конца деталей?

Моральная оценка произошедшего может быть какой угодно, но это не повод для принятия радикальных решений, даже если судебный вердикт кому-то кажется неубедительным. По американским законам Буше был признан виновным. Но представитель игрока прямо говорит о сделке со следствием, поскольку такой ход позволил хоккеисту получить минимальное наказание.

Есть ли логика в американском общественном мнении?

Принято считать, что в США суд действительно независим и может наказать даже действующего президента страны, если тот позволил себе оступиться. Однако понять, чем руководствуются наделенные полномочиями люди и где пролегает грань, отделяющая толерантность и закон, невероятно сложно. Эта новая западная этика, которая не обязательно является самой верной и единственно правильной. Все остальное — эмоции, которые имеют мало отношения к делу.

Скромняге Войнову за один приступ ярости закрывают дорогу в НХЛ навсегда, хотя его супруга в нем до сих пор души не чает. Слив личной переписки стоит места в сильнейшей лиге мира Лайпсику, который по собственной глупости не выбирал выражений, общаясь в кругу своих приятелей. На этом фоне история Эвандера Кейна воспринимается как издевательство. Он сотворил массу отвратительных вещей, которые ему сошли с рук: дрался в баре, распускал руки по отношению к женщинам, ставил деньги на матчи своей команды, угрожал супруге. Сейчас он преспокойно играет за «Эдмонтон», несмотря на целый ворох тянущихся за ним старых грехов.

Рид Буше. ХК «Локомотив»

Лично мне затруднительно проследить последовательную линию в политике НХЛ. Речь именно о морали, а не о степени вины.

Именно так же стоит оценивать и дело Буше. Пострадавшая девушка пыталась чуть ли не с самого начала обвинить игрока в неподобающем поведении. Но ни ее родители, ни американская хоккейная федерация, ни лига Онтарио, ни позднее НХЛ, зная об инциденте, не придавали ему большого значения. Нельзя быть святее папы римского.

История с Буше бросает тень на «Локомотив». Но его боссы могли руководствоваться другими вещами, не заботясь о репутации. В России до этого мало кому есть дело. Цинично, но правда. Обычный болельщик может только проголосовать ногами или персонально выразить обструкцию Буше.

Наполнение бюджета зависит от других людей. Не нравится им ситуация, готовы они смириться с потерей денег за расторжение контракта и уходом ключевого игрока перед самым важным отрезком сезона — пусть прибегают к радикальным мерам. Мне кажется, что сейчас назревает именно такой случай, ведь еще недавно «Локомотив» не думал расставаться с Буше.