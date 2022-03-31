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Сегодня, 11:30

«Авангард» потратил сезон впустую? В каком состоянии клуб вернется в Омск

«Авангард» уступил «Металлургу» в седьмом матче серии и завершил сезон
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты и тренерский штаб «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Металлург» провел седьмой матч идеально. Помните небольшой скандальчик после шестой игры? Боб Хартли самодовольно сообщил, что теперь на магнитогорцах большой груз ответственности, а у его клуба преимущество. А Илья Воробьев, когда у него спросили об этом, отмахнулся: «Он все время что-то говорит, что вы ведетесь-то все». Прав был тренер уральцев. Если у кого и был груз ответственности на плечах, то именно у «Авангарда». Хозяева сыграли отлично, прекрасно зная, что надо делать. Три шайбы в первом периоде, одна — во втором, а затем защита своих ворот. Но команда совсем не прижималась, не откидывалась. Вспомните, сколько раз счет мог стать крупней. Хозяева не использовали несколько выходов один на один, да и по пустым воротам могли бросить неоднократно. Но каждый чувствовал ответственность и предпочитал не рисковать, чтобы не было проброса. Григорий Дронов, поставивший точку в игре, был очень уверен в себе.

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Впервые в этом плей-офф увидел такой «Металлург». Никогда раньше команда не защищалась настолько самоотверженно, показывая характер. А ведь на протяжении сезона казалось, что внутреннего стержня нет. Оказывается, его прятали. Возможно, защитник «Металлурга» Алексей Маклюков технически неправильно бросался под шайбу, но у него и в мыслях не было увернуться от броска Арсения Грицюка. И так были готовы поступить все.

В состав «Авангарда» вернулся Кирилл Готовец, но он был явно не готов снизить нагрузку на тройку защитников, которые тащили на себе весь плей-офф, — Шарипзянов, Береглазов, Емелин. Плюс иностранцы в этот раз просто спрятались, хотя у Хартли отношение к легионерам крайне благоприятное. Они попадали в запас в исключительных случаях и имели право на ошибку. Седьмой матч получился очень интересным. И выиграл клуб, который точно будет претендовать на кубок.

Сезон

«Авангард» потратил год впустую. Весь сезон команда провела ужасно, а поражение во втором раунде от «Металлурга» поставило жирную точку в сезоне. И то, что такое произойдет, стало ясно еще летом. Было известно, что клуб проведет в Балашихе последний год. Многие считали, что стоит сосредоточиться не на победах, особенно после выигранного кубка, а нормально подготовиться к возвращению в Омск. Но клуб формировали так, что стало ясно — там думают не о хоккее, а занимаются какими-то посторонними делами.

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Александр Крылов дал карт-бланш тем, кто якобы выиграл кубок, не разобравшись, что именно стало настоящей причиной победы. Набрали силовых нападающих непонятно для чего. Сначала говорили — чтобы защищать молодых звезд клуба, но молодежи резко отказали в доверии. Фактически выгнали Егора Чинахова. Появился Арсений Грицюк? Да, он серьезно добавил, при этом в начале чемпионата Боб Хартли сильно издевался над молодым хоккеистом, не ставил в состав, давал очень мало времени. Но в иных командах Арсений еще год назад вышел бы на ведущие роли. Говорили же, что Боб Хартли не нужен, ему не стоило работать еще один сезон в Балашихе, но канадца оставили, а он, в свою очередь, успел превратить Сергея Толчинского из лучшего игрока сезона в серого форварда. Половину сезона Хартли переучивал возрастных хоккеистов, заставляя играть по своим принципам. И что, сработало? Плюс руководство клуба подводило завышенное самомнение. Они не слушали никого, принимая очень спорные решения, такие как приглашения защитника Виктора Сведберга или нападающего Никиты Сошникова, отказ от техничных игроков. Забыли, что в спорте каждый день надо доказывать свою силу, а прошлым жить нельзя, даже если после успеха прошло несколько месяцев. «Авангард» должен был вылетать в первом круге, но «Ак Барс» дрогнул. В Омск же клуб ничего полезного не везет. Опять будут строить команду с нуля.

МХЛ

В Ярославле — паника. После того как опозорилась команда КХЛ, все было брошено на то, чтобы хотя бы молодежка выступила удачно и завоевала Кубок Харламова. Но мы уже давно убедились, что в системе «Локомотива» не умеют правильно думать и анализировать. И, конечно, там совершили серьезную ошибку, которая дорого стоила. Я про смену тренера перед началом плей-офф. «Локо» уступил в решающем матче «Красной Армии», смена тренера не оправдала себя, да этот ход и не мог сыграть. Дмитрий Красоткин хоть и выиграл несколько трофеев в МХЛ, но делал это совершенно в других условиях. Зачем надо было сдвигать Игоря Мелякова, который знал про каждого хоккеиста все, и ставить человека, не следившего толком за МХЛ из-за занятости с первой командой? Ярославцы, проиграв два матча в Москве, удачно сыграли дома, но в последней встрече как раз не хватило ручного управления. Тренер дрогнул на последних минутах, когда нужно было показать уверенность в своих силах. Ринат Хасанов, работавший с «Красной Армией» весь сезон, наоборот, в нужный момент оказался спокойней.

В следующем раунде западные команды сыграют с восточными. Армейцы начнут с домашних встреч против «Омских Ястребов», а к СКА-1946 приедет «Ирбис». Конечно, преимущество будет у Москвы и Санкт-Петербурга, но автоматически отдавать им победы я бы не торопился. Например, питерцам еще придется постараться, чтобы преодолеть оборону казанского клуба. Там все довольно четко выстроено. В атаке преимущество у команды Владимира Филатова подавляющее, но нападающим придется серьезно поработать, чтобы добраться до ворот. Омичи играют в веселый хоккей, плюс там очень много молодых ребят. «Красная Армия» сильней, но точно не задорней соперника. В этой серии наверняка будет много голов.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Трактор - Сал. Юлаев
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