«Авангард» потратил сезон впустую? В каком состоянии клуб вернется в Омск

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Металлург» провел седьмой матч идеально. Помните небольшой скандальчик после шестой игры? Боб Хартли самодовольно сообщил, что теперь на магнитогорцах большой груз ответственности, а у его клуба преимущество. А Илья Воробьев, когда у него спросили об этом, отмахнулся: «Он все время что-то говорит, что вы ведетесь-то все». Прав был тренер уральцев. Если у кого и был груз ответственности на плечах, то именно у «Авангарда». Хозяева сыграли отлично, прекрасно зная, что надо делать. Три шайбы в первом периоде, одна — во втором, а затем защита своих ворот. Но команда совсем не прижималась, не откидывалась. Вспомните, сколько раз счет мог стать крупней. Хозяева не использовали несколько выходов один на один, да и по пустым воротам могли бросить неоднократно. Но каждый чувствовал ответственность и предпочитал не рисковать, чтобы не было проброса. Григорий Дронов, поставивший точку в игре, был очень уверен в себе.

Впервые в этом плей-офф увидел такой «Металлург». Никогда раньше команда не защищалась настолько самоотверженно, показывая характер. А ведь на протяжении сезона казалось, что внутреннего стержня нет. Оказывается, его прятали. Возможно, защитник «Металлурга» Алексей Маклюков технически неправильно бросался под шайбу, но у него и в мыслях не было увернуться от броска Арсения Грицюка. И так были готовы поступить все.

В состав «Авангарда» вернулся Кирилл Готовец, но он был явно не готов снизить нагрузку на тройку защитников, которые тащили на себе весь плей-офф, — Шарипзянов, Береглазов, Емелин. Плюс иностранцы в этот раз просто спрятались, хотя у Хартли отношение к легионерам крайне благоприятное. Они попадали в запас в исключительных случаях и имели право на ошибку. Седьмой матч получился очень интересным. И выиграл клуб, который точно будет претендовать на кубок.

Сезон

«Авангард» потратил год впустую. Весь сезон команда провела ужасно, а поражение во втором раунде от «Металлурга» поставило жирную точку в сезоне. И то, что такое произойдет, стало ясно еще летом. Было известно, что клуб проведет в Балашихе последний год. Многие считали, что стоит сосредоточиться не на победах, особенно после выигранного кубка, а нормально подготовиться к возвращению в Омск. Но клуб формировали так, что стало ясно — там думают не о хоккее, а занимаются какими-то посторонними делами.

Александр Крылов дал карт-бланш тем, кто якобы выиграл кубок, не разобравшись, что именно стало настоящей причиной победы. Набрали силовых нападающих непонятно для чего. Сначала говорили — чтобы защищать молодых звезд клуба, но молодежи резко отказали в доверии. Фактически выгнали Егора Чинахова. Появился Арсений Грицюк? Да, он серьезно добавил, при этом в начале чемпионата Боб Хартли сильно издевался над молодым хоккеистом, не ставил в состав, давал очень мало времени. Но в иных командах Арсений еще год назад вышел бы на ведущие роли. Говорили же, что Боб Хартли не нужен, ему не стоило работать еще один сезон в Балашихе, но канадца оставили, а он, в свою очередь, успел превратить Сергея Толчинского из лучшего игрока сезона в серого форварда. Половину сезона Хартли переучивал возрастных хоккеистов, заставляя играть по своим принципам. И что, сработало? Плюс руководство клуба подводило завышенное самомнение. Они не слушали никого, принимая очень спорные решения, такие как приглашения защитника Виктора Сведберга или нападающего Никиты Сошникова, отказ от техничных игроков. Забыли, что в спорте каждый день надо доказывать свою силу, а прошлым жить нельзя, даже если после успеха прошло несколько месяцев. «Авангард» должен был вылетать в первом круге, но «Ак Барс» дрогнул. В Омск же клуб ничего полезного не везет. Опять будут строить команду с нуля.

МХЛ

В Ярославле — паника. После того как опозорилась команда КХЛ, все было брошено на то, чтобы хотя бы молодежка выступила удачно и завоевала Кубок Харламова. Но мы уже давно убедились, что в системе «Локомотива» не умеют правильно думать и анализировать. И, конечно, там совершили серьезную ошибку, которая дорого стоила. Я про смену тренера перед началом плей-офф. «Локо» уступил в решающем матче «Красной Армии», смена тренера не оправдала себя, да этот ход и не мог сыграть. Дмитрий Красоткин хоть и выиграл несколько трофеев в МХЛ, но делал это совершенно в других условиях. Зачем надо было сдвигать Игоря Мелякова, который знал про каждого хоккеиста все, и ставить человека, не следившего толком за МХЛ из-за занятости с первой командой? Ярославцы, проиграв два матча в Москве, удачно сыграли дома, но в последней встрече как раз не хватило ручного управления. Тренер дрогнул на последних минутах, когда нужно было показать уверенность в своих силах. Ринат Хасанов, работавший с «Красной Армией» весь сезон, наоборот, в нужный момент оказался спокойней.

В следующем раунде западные команды сыграют с восточными. Армейцы начнут с домашних встреч против «Омских Ястребов», а к СКА-1946 приедет «Ирбис». Конечно, преимущество будет у Москвы и Санкт-Петербурга, но автоматически отдавать им победы я бы не торопился. Например, питерцам еще придется постараться, чтобы преодолеть оборону казанского клуба. Там все довольно четко выстроено. В атаке преимущество у команды Владимира Филатова подавляющее, но нападающим придется серьезно поработать, чтобы добраться до ворот. Омичи играют в веселый хоккей, плюс там очень много молодых ребят. «Красная Армия» сильней, но точно не задорней соперника. В этой серии наверняка будет много голов.