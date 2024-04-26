«Автомобилист» продлил контракт с тренером Заварухиным

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 49-летним специалистом, которое изначально было рассчитано до 30 апреля 2025 года, продлено до мая 2026-го.

Заварухин возглавил «Автомобилист» в ноябре 2021 года. В сезоне-2023/24 екатеринбуржцы дошли до полуфинала Кубка Гагарина, завоевав бронзовые медали, что стало лучшим достижением команды в КХЛ.