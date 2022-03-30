Чемпион повержен в суперсерии. Решающую битву выиграла «Магнитка»

«Металлург» в седьмом матче победил «Авангард» (4:0) и теперь в финале Восточной конференции сыграет с «Трактором».

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Седьмой матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Чибисов — 5 (бол., Яковлев), 2:45 — 1:0. Майе — 5 (Коробкин, Дронов), 15:41 — 2:0. Карри — 5 (Лайпсик), 22:25 — 3:0. Дронов — 4 (п.в.), 58:34 — 4:0.

Вратари: Кошечкин (59:36) — Грубец (45:47 — 47:28, 54:12 — 58:34).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (8+10+6) — 41 (14+13+14).

Судьи: Бирин, Оленин.

30 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

Счет в серии: 4-3.

«Авангард» на решающую встречу вышел с бешеным настроем, но с грамотно действовавшим соперником совершенно не справился. Даже присутствие на трибуне специально прилетавшей в Магнитогорск известной дамы из шоу-бизнеса Ольги Бузовой, которая с определенных пор считается чуть ли не счастливым талисманом команды, не помогло «ястребам».

В стартовом отрезке оторвать глаза от происходящего на площадке получалось только во время пауз. Контролируемая агрессия, высочайшие скорости, силовые приемы, постоянные броски следовали со стороны обеих команд безостановочно. Седьмая игра кубковой серии — особый вид хоккейного искусства, не поддающийся прогнозированию и тренировке. На лед выходят все, кто может ходить своими ногами, и выкладываются как в последний раз. В составе «Авангарда» появился защитник Готовец, получивший травму еще по ходу первого раунда.

С невероятным темпом и огромным психологическим давлением первыми не справились гости. Нельзя каждую игру проводить за пределами возможностей и выжимать из себя больше, чем отмерено талантом и физическим состоянием. Тут даже весь опыт главного тренера Боба Хартли не имеет значения. Провалы неизбежны, что доказывает ход всей серии. В ней соперники всегда побеждали очень уверенно, если отталкиваться непосредственно от счета.

Сначала Шарипзянов на своем пятачке нарушил правила на Майе, а потом уже в меньшинстве «ястребы» несвоевременно произвели смену. Чибисов имел достаточно времени, чтобы спокойно выкатиться на позицию для броска и метко отправить шайбу в дальний верхний угол.

«Авангард» попробовал прибавить, но получилось у него это частично, поскольку баланс в его игре ощутимо нарушился. Лишь в большинстве Толчинский сотоварищи несколько раз очень опасно бросали — Кошечкин с серьезной нагрузкой справлялся. Забить в равных составах удалось именно «Магнитке», причем активнее других в ее составе смотрелось третье звено. В этом сочетании компанию Майе и Лайпсику составил энергичный Коробкин. Шустрые нападающие эффективно использовали свои скоростные качества. Однажды «ястребов» выручила перекладина. Следующий шанс, ставший следствием плохого паса Телегина при выходе из своей зоны, уральцы реализовали в шикарном стиле.

Нельзя сказать, что «Авангард» сдался. Еще больше самоотдачи в каждом эпизоде и жестких силовых приемов со стороны команды Боба Хартли свидетельствовали о том, что биться его парни будут до конца. Обыграть соперника, который ведет в счете и сам действует на максимуме, реально только в случае большого везения. С этим у «ястребов» в седьмом матче наблюдались явные проблемы. Третью шайбу Грубец пусть и не нарочно, но затолкал в свои ворота самостоятельно.

Нельзя остановить голыми руками выпущенную из лука стрелу — именно так можно описать все усилия гостей что-то изменить в матче. Уральцы были гораздо ближе к тому, чтобы забить еще, чем к тому, чтобы пропустить. Благо не самая высокая плотность в средней зоне давала хорошие шансы на острые контратаки.

Когда команды остались играть в формате «четыре на четыре», Хартли взял на вооружение прием, использованный Ильей Воробьевым в прошлой встрече, и заменил вратаря. Гости много атаковали, но без видимых успехов. В концовке этого отрезка защитник «Металлурга» Маклюков неудачно подстроился под бросок Грицюка и получил с полного замаха шайбой в область правой скулы. Момент смотрелся очень страшно. Пострадавший с окровавленным лицом растянулся на льду, после небольшой паузы его увезли с арены на носилках и, как сообщил мой магнитогорский коллега Михаил Скрыль, незамедлительно отправили на реанимобиле в больницу.

Такой драматичный эпизод моментально сбавил градус напряжения в игре. Собраться заново и как следует провести отчаянный штурм у «Авангарда» не получилось, а Кошечкин играл великолепно. Жаль было только Хартли. Не так он хотел расстаться с «Авангардом». Свой, вероятно, последний матч в КХЛ канадец вчистую проиграл, но о себе оставляет добрую память.