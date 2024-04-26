Нападающий Кошелев продлил контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Семен Кошелев подписал новое соглашение с «Ак Барсом».

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

28-летний Кошелев в сезоне-2023/24 набрал 31 (15+16) очко в 58 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф нападающий провел 5 игр за «Ак Барс» и забил 1 гол.