Юров продолжит карьеру в «Металлурге»

Как стало известно «СЭ», нападающий Данила Юров подписал новый контракт с магнитогорским «Металлургом» сроком на один год.

Прежнее соглашение истекает 30 апреля.

В сезоне-2023/24 20-летний россиянин провел 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 49 (21+28) очков. В 23 играх плей-офф форвард набрал 9 (6+3) очков. Вместе с «Магниткой» Юров стал обладателем Кубка Гагарина.