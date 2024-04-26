Стала известна зарплата нападающего «Ак Барса» Кошелева по новому контракту

«Ак Барс» подписал новый контракт на два года с нападающим Семеном Кошелевым.

Как стало известно «СЭ», зарплата 28-летнего игрока составит около 40 миллионов рублей в год.

28-летний Кошелев в сезоне-2023/24 набрал 31 (15+16) очко в 58 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф нападающий провел 5 игр за «Ак Барс» и забил 1 гол.