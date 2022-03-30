Творчество победило системность. Креативный хоккей Воробьева должен задать новый тренд

Итоги самой яркой серии этого плей-офф.

«Металлург» и «Авангард» подарили самую драматичную серию плей-офф-2022. Семь потрясающих матчей — и каждый напоминал триллер, сценарий которого не могли предугадать ни тренеры, ни игроки, ни эксперты. Пали исторические рекорды результативности плей-офф КХЛ. Вратари, прошедшие чемпионаты мира и Олимпиады, получили роли наблюдателей. 51 шайба за семь игр — кошмар для голкиперов и сказка для нападающих. Но в решающем матче Василий Кошечкин оставил ворота на замке, отразив 41 бросок. Космическая статистика для 39-летнего вратаря!

Уральцы оправились от двух сокрушительных домашних поражений и перевернули серию в Балашихе. 15 пропущенных шайб за два матча — болезненный удар для команды с олимпийским чемпионом в воротах. Кошечкин преобразился вместе с партнерами и помог из безнадежных 0-2 сделать 3-2. После магнитогорских игр «сталеваров» спешно отправляли в отпуск, но они доказали, что неспроста выиграли регулярку.

«Авангард» и «Металлург» роднят не только исторические страсти времен Суперлиги. В серии хватало личных дуэлей, за которые могли зацепиться нейтральные зрители. Зернов и Прохоркин проходили предсезонные сборы в «Авангарде» и «Металлурге», но обмен перед стартом регулярки развел форвардов по топ-клубам «Востока». Невооруженным глазом заметно, как нападающие горели желанием доказать бывшим руководителям, что зря их выставили на трейд. А с какой энергией провел серию Алексей Береглазов, выходивший на родную арену, чтобы забивать и сдерживать атаки своей первой профессиональной команды!

Магнитогорский воспитанник покинул «Металлург» перед введением потолка зарплат. Игрок и клуб не договорились по условиям контракта. После чего защитника подобрал «Авангард». На защитников омичей в плей-офф выпала колоссальная нагрузка. «Ястребы» доигрывали серию с «Ак Барсом» и затянули противостояние с «Металлургом» до седьмого матча с пятью взрослыми защитниками. Домой уехали Вилле Покка и Оливер Каски — олицетворение надежности обороны «Авангарда». Аккумулирующаяся усталость омичей помогла уральцам выиграть три матча подряд. Только в решающей встрече у «Авангарда» вернулся Кирилл Готовец, но возвращение белоруса не спасло клуб от вылета.

Илья Воробьев и Боб Хартли добавляли огня серии на пресс-конференциях сильными выступлениями. А импровизированные спектакли тренера «Магнитки» на скамейке заслуживают отдельного упоминания. Коуч уральцев создавал шоу не хуже самих хоккеистов, исполняющих шедевры на льду. Энергия Ильи Петровича передавалась команде. Тренер заводил игроков и трибуны, не давал расслабиться арбитрам. Такие моменты заставляют болельщиков внимательнее следить за происходящим на льду и обращать внимание не только на шайбу. Жаль, что не все пантомимы Ильи Воробьева попадают в трансляцию. Поверьте, многое остается за кадром.

Поразительно, но даже такие титаны тренерской мысли, как Воробьев и Хартли, не придумали, как отыгрываться, когда команда уступает в две шайбы и более. Для меня это главная загадка серии. Разницу в один гол «Металлург» и «Авангард» сокращали. Больше гола — нет. Хотя в каждом матче ситуация требовала найти решение проблемы. В том числе в седьмом, когда после двух периодов «Магнитка» вела 3:0. «Авангард», несмотря на мощный штурм ворот Кошечкина, так и не смог пробить двухметрового гиганта.

Серия «Авангарда» и «Металлурга» — встреча противоположных философий. Юркие и мобильные игровички Ильи Воробьева против фактурной и силовой банды Боба Хартли. Творчество против системы. Индивидуальное мастерство против структуры и единства. Действующий обладатель Кубка Гагарина против лучшей команды регулярки. Хочется верить, что победа «Магнитки» подскажет тренд современного хоккея. «Металлург» переиграл «Авангард» именно в хоккей, доказав, что оборона омичей не такая монструозная, а Шимон Грубец уязвим, когда шайбу разыгрывают до верного.

Ставка Воробьева на креативный хоккей сработала. Илья Петрович извлек ошибки из прошлогоднего вылета и по делу переиграл Хартли. Проход в следующий раунд — подтверждение, что новый вектор «Магнитки», выбранный перед сезоном, верный. Впереди южноуральский финал конференции!