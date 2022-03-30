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30 марта, 21:00

Творчество победило системность. Креативный хоккей Воробьева должен задать новый тренд

«Металлург» и «Авангард» установили рекорд результативности серии в истории плей-офф КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеисты «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»
Итоги самой яркой серии этого плей-офф.

«Металлург» и «Авангард» подарили самую драматичную серию плей-офф-2022. Семь потрясающих матчей — и каждый напоминал триллер, сценарий которого не могли предугадать ни тренеры, ни игроки, ни эксперты. Пали исторические рекорды результативности плей-офф КХЛ. Вратари, прошедшие чемпионаты мира и Олимпиады, получили роли наблюдателей. 51 шайба за семь игр — кошмар для голкиперов и сказка для нападающих. Но в решающем матче Василий Кошечкин оставил ворота на замке, отразив 41 бросок. Космическая статистика для 39-летнего вратаря!

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo; празднуют победу. Чемпион повержен в суперсерии. Решающую битву выиграла «Магнитка»

Уральцы оправились от двух сокрушительных домашних поражений и перевернули серию в Балашихе. 15 пропущенных шайб за два матча — болезненный удар для команды с олимпийским чемпионом в воротах. Кошечкин преобразился вместе с партнерами и помог из безнадежных 0-2 сделать 3-2. После магнитогорских игр «сталеваров» спешно отправляли в отпуск, но они доказали, что неспроста выиграли регулярку.

«Авангард» и «Металлург» роднят не только исторические страсти времен Суперлиги. В серии хватало личных дуэлей, за которые могли зацепиться нейтральные зрители. Зернов и Прохоркин проходили предсезонные сборы в «Авангарде» и «Металлурге», но обмен перед стартом регулярки развел форвардов по топ-клубам «Востока». Невооруженным глазом заметно, как нападающие горели желанием доказать бывшим руководителям, что зря их выставили на трейд. А с какой энергией провел серию Алексей Береглазов, выходивший на родную арену, чтобы забивать и сдерживать атаки своей первой профессиональной команды!

Гол нападающего &laquo;Авангарда&raquo; Николая Прохоркина в&nbsp;ворота голкипера &laquo;Металлурга&raquo; Василия Кошечкина. Праздник продолжается! Самая результативная серия КХЛ продлевается до седьмого матча

Магнитогорский воспитанник покинул «Металлург» перед введением потолка зарплат. Игрок и клуб не договорились по условиям контракта. После чего защитника подобрал «Авангард». На защитников омичей в плей-офф выпала колоссальная нагрузка. «Ястребы» доигрывали серию с «Ак Барсом» и затянули противостояние с «Металлургом» до седьмого матча с пятью взрослыми защитниками. Домой уехали Вилле Покка и Оливер Каски — олицетворение надежности обороны «Авангарда». Аккумулирующаяся усталость омичей помогла уральцам выиграть три матча подряд. Только в решающей встрече у «Авангарда» вернулся Кирилл Готовец, но возвращение белоруса не спасло клуб от вылета.

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова прилетела в&nbsp;Магнитогорск поболеть за &laquo;Авангард&raquo; в&nbsp;решающем матче полуфинала &laquo;Востока&raquo;.

Илья Воробьев и Боб Хартли добавляли огня серии на пресс-конференциях сильными выступлениями. А импровизированные спектакли тренера «Магнитки» на скамейке заслуживают отдельного упоминания. Коуч уральцев создавал шоу не хуже самих хоккеистов, исполняющих шедевры на льду. Энергия Ильи Петровича передавалась команде. Тренер заводил игроков и трибуны, не давал расслабиться арбитрам. Такие моменты заставляют болельщиков внимательнее следить за происходящим на льду и обращать внимание не только на шайбу. Жаль, что не все пантомимы Ильи Воробьева попадают в трансляцию. Поверьте, многое остается за кадром.

26&nbsp;марта. Магнитогорск. &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; 5:2. Игроки &laquo;Металлурга&raquo; поздравляют с&nbsp;заброшенной шайбой Андрея Чибисова. Шоу, которое хочется смотреть бесконечно. «Магнитка», начавшая серию с ужасных поражений, уже ведет у «Авангарда»

Поразительно, но даже такие титаны тренерской мысли, как Воробьев и Хартли, не придумали, как отыгрываться, когда команда уступает в две шайбы и более. Для меня это главная загадка серии. Разницу в один гол «Металлург» и «Авангард» сокращали. Больше гола — нет. Хотя в каждом матче ситуация требовала найти решение проблемы. В том числе в седьмом, когда после двух периодов «Магнитка» вела 3:0. «Авангард», несмотря на мощный штурм ворот Кошечкина, так и не смог пробить двухметрового гиганта.

Серия «Авангарда» и «Металлурга» — встреча противоположных философий. Юркие и мобильные игровички Ильи Воробьева против фактурной и силовой банды Боба Хартли. Творчество против системы. Индивидуальное мастерство против структуры и единства. Действующий обладатель Кубка Гагарина против лучшей команды регулярки. Хочется верить, что победа «Магнитки» подскажет тренд современного хоккея. «Металлург» переиграл «Авангард» именно в хоккей, доказав, что оборона омичей не такая монструозная, а Шимон Грубец уязвим, когда шайбу разыгрывают до верного.

Ставка Воробьева на креативный хоккей сработала. Илья Петрович извлек ошибки из прошлогоднего вылета и по делу переиграл Хартли. Проход в следующий раунд — подтверждение, что новый вектор «Магнитки», выбранный перед сезоном, верный. Впереди южноуральский финал конференции!

Василий Кошечкин
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Боб Хартли
Кубок Гагарина
3
1
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Чемпион повержен в суперсерии. Решающую битву выиграла «Магнитка»

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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
1. Металлург - Трактор
0 - 0
2. Металлург - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
0 - 0
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
20.03
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2.04 17:00
СКА – ЦСКА
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