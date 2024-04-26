«Трактор» продлил контракт с форвардом Котляревским

Форвард «Трактора» Михаил Котляревский подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано до 31 мая 2025 года.

В минувшем сезоне Котляревский провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 11 (1+10) очков. В 14 играх плей-офф на его счету 7 (3+4) очков.