«Магнитка» подпишет нападающего Уилсона из «Витязя»

Как стало известно «СЭ», нападающий Скотт Уилсон продолжит карьеру в «Металлурге».

В минувшем сезоне 32-летний канадец, семь лет назад завоевавший Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга», набрал 30 (20+10) очков в 38 матчах за «Витязь».

«Металлург» в финальной серии обыграл «Локомотив» (4-0) и стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз своей истории.