«Барыс» продлил контракт с форвардом Асетовым

Форвард «Барыса» Алихан Асетов продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 27-летним казахстанцем рассчитано до 31 мая 2025 года.

В минувшем сезоне Асетов провел 41 матч в регулярном чемпионата КХЛ, в которых набрал 3 (0+3) очка.