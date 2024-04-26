«Сибирь» продлила контракт с форвардом Белоусовым

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Форвард «Сибири» Георгий Белоусов продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 33-летним россиянином рассчитано до 31 мая 2025 года.

В минувшем сезоне Белоусов провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 21 (8+13) очко.