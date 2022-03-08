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8 марта, 20:55

«Ак Барс» цепляется за соломинку. Но шансов пройти «Авангард» у казанцев по-прежнему немного

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в овертайме в матче плей-офф КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
8 марта. Балашиха. «Авангард» — «Ак Барс» — 2:3 ОТ. Роман Рукавишников (5-й номер) празднует заброшенную шайбу с партнерами по команде.
Фото ХК «Ак Барс»
8 марта. Балашиха. «Авангард» — «Ак Барс» — 2:3 ОТ. Илья Сафонов (24-й номер) с шайбой.
Фото ХК «Ак Барс»
1/2
Казанцы сократили отставание в серии, победив в овертайме и сделав счет 1-3.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Четвертый матч
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Сошников — 3 (Цегларик, Прохоркин), 6:04 — 1:0. Сафонов — 1 (Панюков, Воронков), 13:43 — 1:1. Кэмпфер — 1 (Тарасов, Уил), 28:13 — 1:2. Семенов — 1 (Шарипзянов, Телегин), 56:33 — 2:2. Кагарлицкий — 2 (Хенкель, Кэмпфер), 63:14 — 2:3.
Вратари: Грубец — Билялов. Штраф: 12 — 14. Броски: 20 (6+6+6+2) — 35 (12+12+9+2). Судьи: Гофман, Ромасько.
8 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 4951 зритель.
Счет в серии: 3-1.

Вылет в первом раунде плей-офф — провал вселенского масштаба для «Ак Барса». Казанский клуб по амбициям и затраченным средствам на селекцию претендует минимум на финал конференции. По ходу сезона команда пригласила новых иностранцев, которые не уехали из России и остались в игре. Однако три первых матча с «Авангардом» принесли немало разочаровывающих выводов для главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. Считал казанцев фаворитами битвы с «ястребами», но в анонсе плей-офф отмечал, что многое будет зависеть от того, как их наставник сможет управлять игрой. Как показали прошлые матчи, Квартальнов за год так и не придумал, как вскрыть и использовать слабые стороны системы Боба Хартли.

На четвертый матч Дмитрий Вячеславович оставил вне заявки двух опытных форвардов — Даниса Зарипова и Артема Лукоянова. Кто, если не они, знает, как переламывать и вытаскивать неудачно складывающиеся серии? 0-3, конечно, не приговор. Только по первым матчам не заметил предпосылок к чудесному камбэку «Ак Барса». Кажется, даже потеря двух ведущих защитников Оливера Каски и Вилле Покки не ослабила омичей и не добавила шансов казанцам. Примитивный хоккей команды Квартальнова, которая стремилась перетерпеть соперника, оказался малоэффективным. Тренер ничем не удивил по ходу серии, когда шансы «Ак Барса» на проход в следующий раунд снижались с каждой игрой. Однако сегодня тактика казанцев помогла отложить развязку противостояния с «Авангардом».

Первый период четвертого матча — прямое отражение диспозиции всей серии. «Ак Барс» владел инициативой, чаще доводил шайбу до ворот Шимона Грубец, но «Авангард» реализовал один из редких моментов и повел в счете. Никита Сошников броском со входа в зону поставил Тимура Билялова в тупик.

Казанцы все-таки смогли воспользоваться двукратным преимуществом по броскам (12-6) в первом периоде. Причем Илье Сафонову помогла забить ошибка пары защитников Шарипзянов — Береглазов — одной из самых надежных в омском клубе. Настырный Дмитрий Воронков отобрал шайбу возле лицевой линии и направил ее на пятак. А Кирилл Панюков разглядел накатывающегося на ворота Сафонова. 1:1 — справедливый итог первого периода. Давление, силовые приемы и стычки преобладали над созиданием и творчеством. Такой хоккей, скорее, больше устраивал «Авангард».

«Ак Барс» был вынужден раскрываться, рисковать и идти вперед. Казанцы несколько раз подловили соперника на контратаках и создали проблемы для Грубеца. Даниил Тарасов мог забивать сам, когда вышел «один на один» с голкипером, но не переиграл чеха. Зато через несколько смен форвард гостей выждал гроссмейстерскую паузу и выдал пас-конфетку на Стивена Кэмпфера, и канадец не промахнулся в ближний угол. Только в четвертом матче «Ак Барс» смог впервые повести в счете по ходу серии.

После прошлого матча Дмитрий Квартальнов отмечал, что его команде надо найти ключи к Грубецу, и тогда игра перевернется. Оказалось, что пробить Шимона — только полдела. Для победы необходимо минимизировать ошибки в собственной зоне, с чем казанцы справлялись до конца третьего периода. Гол Сошникова — не следствие тактического просчета или грубых ляпов защитников. Никите удался хлесткий бросок, на который Билялов не смог среагировать. До 56-й минуты вратарь «Ак Барса» играл идеально. Минимизировал отскоки перед собой и выручал в важные моменты. Но с броском Кирилла Семенова справиться не сумел. «Авангард» успел перевести матч в овертайм менее чем за три минуты до конца основного времени.

«Ястребы» выиграли три последних овертайма против «Ак Барса», если учитывать прошлый сезон. Однако сегодня у Дмитрия Квартальнова нашелся герой, который продлил серию и отсрочил развязку в главной битве «Востока». Дмитрий Кагарлицкий, молчавший в двух прошлых матчах, распустил зрителей по домам и принес казанцам победу. Грубец пропустил с прямого броска с ползоны — сегодня Шимон отыграл не без ошибок. «Ак Барс» вернул серию домой, но права на ошибку у команды Квартальнова по-прежнему нет.

&laquo;Авангард&raquo; проиграл &laquo;Ак&nbsp;Барсу&raquo; в&nbsp;четвертом матче серии плей-офф КХЛ. Кубок Гагарина-2022, расписание и результаты 8 марта: «Ак Барс» победил «Авангард», «Северсталь» уступила московскому «Динамо»
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Боб Хартли
Кубок Гагарина
8
0
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
6. Северсталь - Динамо М
0 - 0
2 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
0 - 0
1 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
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