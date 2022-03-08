«Ак Барс» цепляется за соломинку. Но шансов пройти «Авангард» у казанцев по-прежнему немного

Казанцы сократили отставание в серии, победив в овертайме и сделав счет 1-3.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Четвертый матч

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Сошников — 3 (Цегларик, Прохоркин), 6:04 — 1:0. Сафонов — 1 (Панюков, Воронков), 13:43 — 1:1. Кэмпфер — 1 (Тарасов, Уил), 28:13 — 1:2. Семенов — 1 (Шарипзянов, Телегин), 56:33 — 2:2. Кагарлицкий — 2 (Хенкель, Кэмпфер), 63:14 — 2:3.

Вратари: Грубец — Билялов. Штраф: 12 — 14. Броски: 20 (6+6+6+2) — 35 (12+12+9+2). Судьи: Гофман, Ромасько.

8 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 4951 зритель.

Счет в серии: 3-1.

Вылет в первом раунде плей-офф — провал вселенского масштаба для «Ак Барса». Казанский клуб по амбициям и затраченным средствам на селекцию претендует минимум на финал конференции. По ходу сезона команда пригласила новых иностранцев, которые не уехали из России и остались в игре. Однако три первых матча с «Авангардом» принесли немало разочаровывающих выводов для главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. Считал казанцев фаворитами битвы с «ястребами», но в анонсе плей-офф отмечал, что многое будет зависеть от того, как их наставник сможет управлять игрой. Как показали прошлые матчи, Квартальнов за год так и не придумал, как вскрыть и использовать слабые стороны системы Боба Хартли.

На четвертый матч Дмитрий Вячеславович оставил вне заявки двух опытных форвардов — Даниса Зарипова и Артема Лукоянова. Кто, если не они, знает, как переламывать и вытаскивать неудачно складывающиеся серии? 0-3, конечно, не приговор. Только по первым матчам не заметил предпосылок к чудесному камбэку «Ак Барса». Кажется, даже потеря двух ведущих защитников Оливера Каски и Вилле Покки не ослабила омичей и не добавила шансов казанцам. Примитивный хоккей команды Квартальнова, которая стремилась перетерпеть соперника, оказался малоэффективным. Тренер ничем не удивил по ходу серии, когда шансы «Ак Барса» на проход в следующий раунд снижались с каждой игрой. Однако сегодня тактика казанцев помогла отложить развязку противостояния с «Авангардом».

Первый период четвертого матча — прямое отражение диспозиции всей серии. «Ак Барс» владел инициативой, чаще доводил шайбу до ворот Шимона Грубец, но «Авангард» реализовал один из редких моментов и повел в счете. Никита Сошников броском со входа в зону поставил Тимура Билялова в тупик.

Казанцы все-таки смогли воспользоваться двукратным преимуществом по броскам (12-6) в первом периоде. Причем Илье Сафонову помогла забить ошибка пары защитников Шарипзянов — Береглазов — одной из самых надежных в омском клубе. Настырный Дмитрий Воронков отобрал шайбу возле лицевой линии и направил ее на пятак. А Кирилл Панюков разглядел накатывающегося на ворота Сафонова. 1:1 — справедливый итог первого периода. Давление, силовые приемы и стычки преобладали над созиданием и творчеством. Такой хоккей, скорее, больше устраивал «Авангард».

«Ак Барс» был вынужден раскрываться, рисковать и идти вперед. Казанцы несколько раз подловили соперника на контратаках и создали проблемы для Грубеца. Даниил Тарасов мог забивать сам, когда вышел «один на один» с голкипером, но не переиграл чеха. Зато через несколько смен форвард гостей выждал гроссмейстерскую паузу и выдал пас-конфетку на Стивена Кэмпфера, и канадец не промахнулся в ближний угол. Только в четвертом матче «Ак Барс» смог впервые повести в счете по ходу серии.

После прошлого матча Дмитрий Квартальнов отмечал, что его команде надо найти ключи к Грубецу, и тогда игра перевернется. Оказалось, что пробить Шимона — только полдела. Для победы необходимо минимизировать ошибки в собственной зоне, с чем казанцы справлялись до конца третьего периода. Гол Сошникова — не следствие тактического просчета или грубых ляпов защитников. Никите удался хлесткий бросок, на который Билялов не смог среагировать. До 56-й минуты вратарь «Ак Барса» играл идеально. Минимизировал отскоки перед собой и выручал в важные моменты. Но с броском Кирилла Семенова справиться не сумел. «Авангард» успел перевести матч в овертайм менее чем за три минуты до конца основного времени.

«Ястребы» выиграли три последних овертайма против «Ак Барса», если учитывать прошлый сезон. Однако сегодня у Дмитрия Квартальнова нашелся герой, который продлил серию и отсрочил развязку в главной битве «Востока». Дмитрий Кагарлицкий, молчавший в двух прошлых матчах, распустил зрителей по домам и принес казанцам победу. Грубец пропустил с прямого броска с ползоны — сегодня Шимон отыграл не без ошибок. «Ак Барс» вернул серию домой, но права на ошибку у команды Квартальнова по-прежнему нет.