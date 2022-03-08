«Ак Барс» цепляется за соломинку. Но шансов пройти «Авангард» у казанцев по-прежнему немного
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Четвертый матч
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Сошников — 3 (Цегларик, Прохоркин), 6:04 — 1:0. Сафонов — 1 (Панюков, Воронков), 13:43 — 1:1. Кэмпфер — 1 (Тарасов, Уил), 28:13 — 1:2. Семенов — 1 (Шарипзянов, Телегин), 56:33 — 2:2. Кагарлицкий — 2 (Хенкель, Кэмпфер), 63:14 — 2:3.
Вратари: Грубец — Билялов. Штраф: 12 — 14. Броски: 20 (6+6+6+2) — 35 (12+12+9+2). Судьи: Гофман, Ромасько.
8 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 4951 зритель.
Счет в серии: 3-1.
Вылет в первом раунде плей-офф — провал вселенского масштаба для «Ак Барса». Казанский клуб по амбициям и затраченным средствам на селекцию претендует минимум на финал конференции. По ходу сезона команда пригласила новых иностранцев, которые не уехали из России и остались в игре. Однако три первых матча с «Авангардом» принесли немало разочаровывающих выводов для главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. Считал казанцев фаворитами битвы с «ястребами», но в анонсе плей-офф отмечал, что многое будет зависеть от того, как их наставник сможет управлять игрой. Как показали прошлые матчи, Квартальнов за год так и не придумал, как вскрыть и использовать слабые стороны системы Боба Хартли.
На четвертый матч Дмитрий Вячеславович оставил вне заявки двух опытных форвардов — Даниса Зарипова и Артема Лукоянова. Кто, если не они, знает, как переламывать и вытаскивать неудачно складывающиеся серии? 0-3, конечно, не приговор. Только по первым матчам не заметил предпосылок к чудесному камбэку «Ак Барса». Кажется, даже потеря двух ведущих защитников Оливера Каски и Вилле Покки не ослабила омичей и не добавила шансов казанцам. Примитивный хоккей команды Квартальнова, которая стремилась перетерпеть соперника, оказался малоэффективным. Тренер ничем не удивил по ходу серии, когда шансы «Ак Барса» на проход в следующий раунд снижались с каждой игрой. Однако сегодня тактика казанцев помогла отложить развязку противостояния с «Авангардом».
Первый период четвертого матча — прямое отражение диспозиции всей серии. «Ак Барс» владел инициативой, чаще доводил шайбу до ворот Шимона Грубец, но «Авангард» реализовал один из редких моментов и повел в счете. Никита Сошников броском со входа в зону поставил Тимура Билялова в тупик.
Казанцы все-таки смогли воспользоваться двукратным преимуществом по броскам (12-6) в первом периоде. Причем Илье Сафонову помогла забить ошибка пары защитников Шарипзянов — Береглазов — одной из самых надежных в омском клубе. Настырный Дмитрий Воронков отобрал шайбу возле лицевой линии и направил ее на пятак. А Кирилл Панюков разглядел накатывающегося на ворота Сафонова. 1:1 — справедливый итог первого периода. Давление, силовые приемы и стычки преобладали над созиданием и творчеством. Такой хоккей, скорее, больше устраивал «Авангард».
«Ак Барс» был вынужден раскрываться, рисковать и идти вперед. Казанцы несколько раз подловили соперника на контратаках и создали проблемы для Грубеца. Даниил Тарасов мог забивать сам, когда вышел «один на один» с голкипером, но не переиграл чеха. Зато через несколько смен форвард гостей выждал гроссмейстерскую паузу и выдал пас-конфетку на Стивена Кэмпфера, и канадец не промахнулся в ближний угол. Только в четвертом матче «Ак Барс» смог впервые повести в счете по ходу серии.
После прошлого матча Дмитрий Квартальнов отмечал, что его команде надо найти ключи к Грубецу, и тогда игра перевернется. Оказалось, что пробить Шимона — только полдела. Для победы необходимо минимизировать ошибки в собственной зоне, с чем казанцы справлялись до конца третьего периода. Гол Сошникова — не следствие тактического просчета или грубых ляпов защитников. Никите удался хлесткий бросок, на который Билялов не смог среагировать. До 56-й минуты вратарь «Ак Барса» играл идеально. Минимизировал отскоки перед собой и выручал в важные моменты. Но с броском Кирилла Семенова справиться не сумел. «Авангард» успел перевести матч в овертайм менее чем за три минуты до конца основного времени.
«Ястребы» выиграли три последних овертайма против «Ак Барса», если учитывать прошлый сезон. Однако сегодня у Дмитрия Квартальнова нашелся герой, который продлил серию и отсрочил развязку в главной битве «Востока». Дмитрий Кагарлицкий, молчавший в двух прошлых матчах, распустил зрителей по домам и принес казанцам победу. Грубец пропустил с прямого броска с ползоны — сегодня Шимон отыграл не без ошибок. «Ак Барс» вернул серию домой, но права на ошибку у команды Квартальнова по-прежнему нет.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|9.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -