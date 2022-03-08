Канадец, обвиняемый дома в сексуальном преступлении, сбежал из «Спартака». Притом что путь в НХЛ ему давно закрыт

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вылет

«Локомотив» поставил жирную точку в очередной главе своей новейшей истории. И она будет снова называться «Проваленный сезон». Сухое поражение в серии с ЦСКА показывает не только то, что в конкретный момент клуб оказался не готов к сопернику. Система управления организацией шла к этому поражению настойчиво и целенаправленно весь сезон. В прошлом плей-офф Андрей Скабелка уступил в борьбе, для того чтобы переиграть армейцев, не хватило самой малости. Казалось, что есть основа, нужно усиливаться и развиваться, но беда ярославского клуба в том, что там никому развиваться не дают. Ни молодежи, которой хвастаются, хотя делают это совершенно напрасно. Ни тренерам, ведь от них требуют все и сразу. Деградируют в системе хоккеисты. И так будет продолжаться, пока не произойдут самые главные изменения. Нет, не на тренерском мостике.

Игорь Никитин останется в клубе, но вы уверены, что он доработает до конца контракта? Никто не уверен. Если «Локомотив» хочет стать серьезной организацией, то нужно срочно менять управление, ставить другого человека, немедленно убирать всех, кто есть сейчас, начиная со спортивной части. Только вот никто не верит в модернизацию. Положение устраивает тех, кто выделяет средства. Точнее, они, видимо, вообще не разбираются в хоккее, раз не обращают внимания на тот кошмар, что творится в клубе уже много лет. Ни одного титула, кроме ничего не значащих, десятки уволенных тренеров, сотни хоккеистов, которые получали зарплату и не приносили никакой пользы. Даже удивительно, что клуб неизменно получает приличный бюджет. Должны же задавать вопросы по поводу использования средств? Про ошибки тренеров, игроков можно поговорить в другой раз. Системно «Локомотив» запрограммирован на такие поражения.

Завершение

«Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат, потерпев поражение в четырех матчах первого раунда от «Трактора». Несмотря на то что команда довольно быстро завершила выступление, по каким-то причинам такой результат не расценивается как большая неудача. Да, в сезоне выступала симпатичная команда, вышла в плей-офф, не имея больших денег. И нижнекамцы показывали довольно интересный хоккей. После эры Вячеслава Буцаева, когда во время матча трудно было не уснуть даже самому бодрому человеку, видны существенные изменения в лучшую сторону. Но не дает покоя история о том, что руководители проголосовали за досрочное прекращение сезона, испугавшись в оставшихся матчах потерять важные очки. Они выбрали тратить деньги на себя и ничего не отдавать болельщикам. И, сыграв еще четыре матча, в «Нефтехимике» будут получать зарплату до 30 апреля, именно до этого времени действуют контракты с игроками.

Непонятная философия. А ведь будущее команды под большим вопросом. Пришли новые владельцы, они пока не приняли решение, стоит ли им содержать клуб. В «Нефтехимике» говорят о социальной значимости клуба для города. Подсчитывается, сколько мальчишек занимается хоккеем, приводят другие аргументы. Это все так. Но говорить можно все что угодно, а оценивают по делам. По-настоящему, там и не хотят играть в хоккей, клуб нужен непонятно для чего. Я не уверен, что «Нефтехимик» любят в городе так, как говорят управляющие. Они легко соглашались, чтобы проводить игры без зрителей, с существенными ограничениями, совершенно не стараясь как-то изменить положение. Там проходили какие-то выставочные матчи даже без трансляции, что вообще неприемлемо в современных условиях. Потеряет ли что-то лига в случае, если «Нефтехимик» уйдет? Большой вопрос.

Побег

«Спартак» вышел во второй раунд плей-офф, даже не устав на льду, но при этом потерял легионера. Нападающий Джейк Виртанен сбежал из команды. И это не преувеличение. Мы уже смирились с тем, что иностранцы покидают лигу. Но многие делают это нормально. Финны «Сибири» прощаются с коллективом, устраивая специальный вечер, где говорят красивые слова. Поблагодарили болельщиков и клуб Теему Хартикайнен и два защитника из «Авангарда». А Виртанен однажды не пришел на тренировку, оставив всю форму и никого ни о чем не предупредив. Так некрасиво не поступают с командой, которая, вообще-то, помогла тебе с карьерой.

Напомним, что нападающий изгнан из НХЛ за сексуальный скандал. И хотя за океаном не привели убедительных доказательств того, что хоккеист нарушил закон, в той лиге его карьера закончена. Красно-белые закрыли глаза на прошлое игрока, дали ему весьма приличный контракт, который, кстати, он прекратил отрабатывать матчей через пять после того, как приехал. Даже главный тренер Борис Миронов удивлялся. Мол, обычно все иностранцы хотя бы половину сезона стараются показывать свой уровень, а этот слишком уж быстро снизил к себе требования.

Но Джейка терпели. Уверен, что когда начались трудности с легионерами, ему пообещали решить все проблемы. Тем более мы знаем, какие серьезные люди стоят за клубом. Но Виртанен просто удрал. В конце концов, мог бы все объяснить и договориться. Никто бы его силой не удерживал, прекрасно понимая, какое давление оказывают на хоккеистов дома. Виртанен выбрал другую модель поведения. Больше мы его не увидим в КХЛ, даже когда все наладится. Кто такому доверять будет?