Матчи первого раунда плей-офф КХЛ-2021/22.

Кубок Гагарина-2022

Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертые матчи

«Сибирь» — «Салават Юлаев» (13.30 мск)

Счет в серии: 1-2

«Авангард» — «Ак Барс» (17.00)

Счет в серии: 3-0

Западная конференция. 1/4 финала. Четвертые матчи

«Северсталь» — «Динамо» Москва (17.00)

Счет в серии: 2-1

«Динамо» Минск — СКА (17.10)

Счет в серии: 0-3

Все матчи Кубка Гагарина-2022 в прямом эфире можно смотреть на официальном сайте КХЛ по этой ссылке.