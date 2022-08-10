Фетисов считает, что у Воробьева не может быть никаких оправданий в деле об уклонении от воинской службы

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о признательных показаниях форварда СКА Михаила Воробьева о даче взятки за военный билет.

«Удивлен ли, что он признал вину? Человек нарушил закон. Я больше удивлен, что система не работает. Ребята должны так или иначе — в соответствии с законом — отслужить или поступить в ВУЗ, где есть военная кафедра. Никаких проблем не вижу. Система в очередной раз дала сбой. Оправданий быть не может. Во многих странах Европы спортсмены понимают, что они обязаны не нарушать закон. Я думаю, что наше спортивное руководство не предусмотрело эти проблемы», — приводит «Чемпионат» слова Фетисова.

Ранее, 10 августа, Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Воробьев в суде признал вину в даче взятки за приобретение военного билета. Хоккеисту грозит до 12 лет лишения свободы. Также источник отметил, если подозреваемый признал вину по данной статье и способствовал раскрытию преступления, он может быть освобожден от уголовной ответственности.