Ротенберг о деле Воробьева: «Давайте дождемся официальной информации, своих не бросаем»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о признательных показаниях форварда питерцев Михаила Воробьева о даче взятки за военный билет.

«Давайте дождемся официальной информации. Пока она была лишь в телеграм-каналах, это может быть фейк, сейчас тяжелое время, идет информационная война, много вбросов. Суда, как такового, еще не было, были только слушания. Миша завтра будет в команде, с ним все хорошо. Поможет ли СКА? Мы своих не бросаем! Миша — это бриллиант. Это наш центрфорвард, важная часть команды, мы все помним его передачу на Кирилла Капризова на молодежном чемпионате мира. Поддерживаем нашего бойца и вместе с юристами будем работать. В моем понимании он ничего такого не сделал», — сказал Ротенберг.

Ранее, 10 августа, Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Воробьев в суде признал вину в даче взятки за приобретение военного билета. Хоккеисту грозит до 12 лет лишения свободы. Также источник отметил, если подозреваемый признал вину по данной статье и способствовал раскрытию преступления, он может быть освобожден от уголовной ответственности.